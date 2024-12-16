每日星座運勢／巨蟹宜謙虛不宜躁進 以免落人口實

2024-12-16

牡羊座

短評：內心的感覺要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★☆☆☆☆】

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

【事業運★★★☆☆】

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

【財富運★★★☆☆】

得財順心、守財難之運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 羽絨白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：運勢不錯，坦率直接即可。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：太過固執讓同事不滿。

【整體運★☆☆☆☆】

情人間易因小問題而引發摩擦，單身者能在一些慶典類活動中找到相談甚歡的異性；工作容易因固執而犯錯，愛根據喜好來做事，表現謙虛方能減小阻力；情緒有些低落，古典民族音樂特別適合此日的你。

【愛情運★★☆☆☆】

很心疼另一半，很多事情都攬到自己身上，雖然能取悅對方，卻委屈了自己！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不順，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著明天再來解決吧！否則做錯決定，日後就很麻煩囉！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣一團混亂，保守者殺傷力較小，貪心者易有大筆錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：把好運發揮到極致。

【整體運★★★★★】

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。

【愛情運★★★★☆】

今日有利運用智慧關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會感動不已。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，推動、運作上得心應手，可是要注意：宜謙虛，不宜躁進，以免落人口實。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

獅子座

短評：行動前多思考，會讓你更有勝算。

【整體運★★★★☆】

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

【財富運★★★☆☆】

避免短線投資，否則很難獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：愛情需借助開運物來開運！

【整體運★★☆☆☆】

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜理財的一天，處理金錢顯得粗心大意，稍微迷糊點就發生損失了。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：要求有些過高。

【整體運★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

【整體運★★★★☆】

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多與異性接觸，可提升戀愛運；有伴侶者多讚美另一半，兩人的關係會更融洽。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 深茄紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：忌衝動，留意人情往來。

【整體運★★☆☆☆】

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留意在心，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯的發現。工作上別太急躁，會因一些不該有的失誤而受到老闆的責備。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好了！

【事業運★★☆☆☆】

心情在逐漸地變得浮躁，時時提醒自己要冷靜才好，情緒化只會是你生活工作的絆腳石。

【財富運★★★☆☆】

膽大心細，投資注意看好大方向！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：站得越高，不見得飛得越高。

【整體運★★★☆☆】

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

【愛情運★★★☆☆】

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

【事業運★★★☆☆】

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙，越應耐得住性子，可別出差錯啊！

【財富運★★★☆☆】

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 大理石灰

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：容易吃醋的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

【愛情運★★☆☆☆】

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。

【事業運★★★☆☆】

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

【財富運★★★☆☆】

制訂理財目標，把錢花到實處。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 青金石藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。

【整體運★★★☆☆】

今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩定發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，認真、細緻的一面突顯，適合做帳目整理和開支計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，受到各種因素的影響，讓你有較多顧慮，想做的事情容易半途而廢。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的狀況，但在這種情況下更能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

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