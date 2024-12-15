每日星座運勢／獅子人際關係欠缺圓融 溝通注意態度

2024-12-15

牡羊座

短評：新潮的服飾讓你大出風頭。

【整體運★★★☆☆】

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

【愛情運★★★★☆】

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。

【事業運★★★☆☆】

心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 水鑽藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：散播快樂，樂於助人。

【整體運★★★★★】

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

【愛情運★★★★☆】

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

【事業運★★★★★】

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

【財富運★★★★☆】

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：東南方向

雙子座

短評：收穫頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

【愛情運★★★☆☆】

熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。

【事業運★★★☆☆】

心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。

【財富運★★☆☆☆】

財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：普通的一天，要勇於嘗試。

【整體運★★★☆☆】

今天週遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效哦！學習需要父母盯梢執行，顯得有些被動。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬的機會多，單身者容易邂逅對事業有幫助的能幹異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★☆☆】

會有不錯的成果，但需要與人反覆溝通協調，這是你的強項，只是要花費一些時間。

【財富運★★☆☆☆】

莫任意解約將資金投入股市去殺進殺出，否則錢財不保。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：穩定的一天，精力充沛。

【整體運★★★☆☆】

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

【愛情運★★★☆☆】

答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！

【事業運★★★★☆】

行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★☆☆☆】

人情的打點會讓你小有破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 硃砂紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：相互信任是維護感情的基礎。

【整體運★★★☆☆】

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

【事業運★★★☆☆】

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：幸運的一天。

【整體運★★★★★】

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：今日情緒較為愉悅。

【整體運★★★★☆】

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

【財富運★★★☆☆】

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

【整體運★★★★☆】

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。

【財富運★★★★☆】

用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

【整體運★★★★☆】

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

【愛情運★★★☆☆】

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

【財富運★★★★★】

有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：處事時要慎重為之。

【整體運★★★★☆】

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資上可開創新的局面。

【愛情運★★★★☆】

容易得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★★☆☆】

注意休息，放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升競爭力，才會有更大的進步喔！

【財富運★★★★☆】

偏財運較旺，但不宜刻意追求，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 蘑菇灰

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

【整體運★★★☆☆】

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生摩擦，為小事而爭吵。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

【財富運★★★☆☆】

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

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