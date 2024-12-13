每日星座運勢／水瓶多運用人際關係 有助化解難題

2024-12-13

牡羊座

短評：有意見的話與別人當面談清楚。

【整體運★★★☆☆】

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

【事業運★★★☆☆】

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

【財富運★★★★☆】

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：挑戰與機遇並存。

【整體運★★★★☆】

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。

【愛情運★★★★☆】

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話，讓對方知道吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，但今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財富運★★★☆☆】

有利追債，而且易獲得金援，需要資金周轉可勇敢開口，多能心想事成。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 冷泉藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

【整體運★★★☆☆】

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

【愛情運★★★★☆】

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：愛情運佳，成功機率高。

【整體運★★★★☆】

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

【愛情運★★★★☆】

今日你能無怨無悔的去追求，面對對方故意的平淡表現，也絲毫不會退怯；面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，可是個性又挺叛逆的，受到壓迫時容易生起反抗之心。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨；財務評估特別精準。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

獅子座

短評：無精打采，心事重重。

【整體運★★☆☆☆】

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

【愛情運★★☆☆☆】

親愛的，今天約會不是翻舊帳的日子，千萬別掃對方的興喔！

【事業運★★★☆☆】

處理事務頗為穩重，考慮問題也比較全面，但有些缺乏積極性以及魄力，不利於開拓市場。

【財富運★★☆☆☆】

判斷力較弱，易受他人意見左右，投資宜謹慎，小心因迷糊而損失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：運勢平順，默默付出必有回報。

【整體運★★★☆☆】

今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

【事業運★★★☆☆】

任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。

【財富運★★★★☆】

財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 苔蘚綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★☆☆☆】

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

【財富運★★★☆☆】

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：戀情可望明朗化，化解誤會。

【整體運★★☆☆☆】

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

【愛情運★★★☆☆】

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★★☆☆☆】

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

不利投機，因為易患得患失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：西北方向

射手座

短評：心態良好，可帶動好運氣。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

【愛情運★★☆☆☆】

在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。

【事業運★★★☆☆】

工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。

【財富運★★★☆☆】

散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：財運特別突出，是個好日子。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：情緒低落，做什麼都不太順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會得到異性朋友的示好，但多為一時激情，愛情火花稍縱即逝。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財來財去、空歡喜的日子，突如其來的得財往往很容易在一瞬間突然破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 湖水綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：待人處事應圓融。

【整體運★★★★☆】

今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步；單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣份吧！

【愛情運★★★☆☆】

一個人靜靜地獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒，為情感傷不值得。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款；不要帶信用卡在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 蘋果綠

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】