每日星座運勢／射手多關注財經新聞 有助提升判斷

2024-12-11

牡羊座

短評：別人說好不等於適合自己。

【整體運★☆☆☆☆】

投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗；工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作；學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易吃醋、愛生氣的一天，對待伴侶別太嚴厲了，多站在對方的角度思考問題為宜。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事！

【財富運★★☆☆☆】

多在鏡子前照照你自己的表情，板著臉可沒人願意光顧喔。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：凡事不可操之過急。

【整體運★★☆☆☆】

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

【愛情運★★☆☆☆】

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

【事業運★★★☆☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

財神過門不入，保守者破小財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

雙子座

短評：心情愉快，做起事來幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。

【財富運★★★☆☆】

想投資？應多聽聽親友意見。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：在與人交往時，要多留意對方的表現。

【整體運★★★☆☆】

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★★★☆☆】

小心因擴張信用而導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

獅子座

短評：盡心盡力才能問心無愧。

【整體運★★★☆☆】

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，追逐愛情猶如「逆水行舟，不進則退」，想戀愛還得積極爭取才行！

【事業運★★★★☆】

有許多不錯的想法都可以向長官提出，即便有些觀點不會被上級採納，但你積極的工作態度能夠獲得認同並留下好的印象。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭。想想就好，不要有大的動作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。

【整體運★★★★☆】

愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下也能夠營造出快樂的氣氛。

【事業運★★★★☆】

適合與人合作，各自發揮優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。

【財富運★★★★☆】

正財收入豐厚，生意人有機會與財力雄厚的人合作，獲利機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：想法頗多，創意無限。

【整體運★★★☆☆】

若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的關係有一點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

【事業運★★★☆☆】

關注著許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神也不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，借出的款項可望收回，易有失而復得的好運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 深海藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。

【整體運★★☆☆☆】

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

【愛情運★★★☆☆】

想要浪漫甜蜜的感覺嗎？那就帶上另一半多到幽靜的地方散散步、交交心吧。

【事業運★★★☆☆】

受高傲心理的影響，很容易讓你說話做事變得比較尖銳，在工作中難得助力。

【財富運★☆☆☆☆】

財運暗淡，守成為主，不強求。不妨買些管理、財經相關的書籍來看，學習投資不虧本。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 苔蘚綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：內心充實，心情也就愉快了。

【整體運★★★★☆】

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會跟自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。

【事業運★★★★☆】

團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作成果的優劣。保持好心情，帶給同事歡樂，這樣你們就能擁有１＋１＞２的工作效率。

【財富運★★★☆☆】

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 嫩芽綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：身體健康是第一要事，注意保養。

【整體運★★☆☆☆】

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，挑動彼此的情緒。

【事業運★★☆☆☆】

做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★★☆☆】

財運不濟，賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：遭受挫折更要加油打氣。

【整體運★★★☆☆】

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

【事業運★★★☆☆】

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

【財富運★★☆☆☆】

財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 水晶紫

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：借助好運勢，解決延宕已久的問題。

【整體運★★★★★】

好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

愛情甜如蜜的日子，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者情感需求強烈，而且，易獲得滿足。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，越聽話越容易得到照顧。

【財富運★★★★☆】

適合理財的一天，因為今日對數字金錢的敏銳度較強；藉著今天全盤檢討、規劃財務，對往後會產生正面的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 玫瑰紅

開運方位：正北方向

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