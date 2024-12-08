每日星座運勢／天蠍樂透中獎機率高 但是不可貪多

2024-12-08

牡羊座

短評：有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。

【愛情運★★★☆☆】

桃花紛飛，愛情運強。可是你在選擇上意念飄忽轉變，容易錯過好桃花喔！

【事業運★★★☆☆】

比較粗心，又想貪快，容易有小失誤。其實事情很簡單，稍微細心就能做得很好。

【財富運★★★★☆】

因深厚的手足之情而得兄弟姐妹的幫助，獲得額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 碧空藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：煥然一新的感覺有開運效果。

【整體運★★★☆☆】

戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！

【事業運★★★☆☆】

有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：行動力十足。

【整體運★★★☆☆】

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

【愛情運★★☆☆☆】

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

【財富運★★★★☆】

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：人與人的關係可得到改善。

【整體運★★★★☆】

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

【事業運★★★☆☆】

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 秋葵綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：有時候幸福就在行動之後到來。

【整體運★★★☆☆】

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

【事業運★★★☆☆】

想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。

【財富運★★☆☆☆】

提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 珊瑚橙

開運方位：正西方向

處女座

短評：易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易時應有值得信任的人陪同。

【愛情運★★★★☆】

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

【財富運★★☆☆☆】

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

天秤座

短評：多聽聽他的聲音。

【整體運★★★★☆】

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。

【財富運★★★★☆】

錢財來得快，積蓄會越來越多。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：好情緒可以帶動好運勢。

【整體運★★★★★】

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

【愛情運★★★★☆】

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

【事業運★★★★☆】

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

【財富運★★★★★】

偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：愛美之心人皆有之。

【整體運★★★★★】

財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！

【事業運★★★★☆】

有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

【財富運★★★★★】

投資熱情高漲，眼光獨到，有利資金運作，投資回報率高。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 深茄紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：主動與人交往，內心充實。

【整體運★★★★☆】

今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。

【事業運★★★★☆】

有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！

【財富運★★★★☆】

財富多來自於意料之中，正財運稍強。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 玉米黃

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

【整體運★★★☆☆】

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

【事業運★★★☆☆】

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

【財富運★★★☆☆】

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：積善可得福。

【整體運★★★★☆】

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

【愛情運★★★★☆】

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

【事業運★★★★☆】

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

【財富運★★★☆☆】

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 桐花白

開運方位：西北方向

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