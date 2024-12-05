每日星座運勢／獅子今日的首要功課 是調整好心態

2024-12-05

牡羊座

短評：愛情可望開花結果。

【整體運★★★★★】

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

【愛情運★★★★★】

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電、製造點樂趣吧！

【事業運★★★★☆】

事業運較佳，雖然忙碌了點，但可獲得名聲方面的收穫，例如：工作績效受到肯定。

【財富運★★★★★】

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對有錢人的影響較大，有利錢滾錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

【整體運★★☆☆☆】

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

【愛情運★★★☆☆】

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

【事業運★★☆☆☆】

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 脆梅青

開運方位：正東方向

雙子座

短評：理性判斷，別過分相信直覺。

【整體運★★★☆☆】

今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

【愛情運★★☆☆☆】

與伴侶溝通交流，多談及感情層面，別聊其他話題，易爭執不下。

【事業運★★★☆☆】

面對工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不急迫，步調慢一點也無大礙，關鍵時刻別出錯就行。

【財富運★★★☆☆】

要小心保護公物，失手恐會掏腰包賠償哦！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

【整體運★★★★☆】

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛但眼光太高，有不錯的異性靠近卻難看上眼；已婚者對伴侶的期待越高失望也越大。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。少有機會閒下來，那就去忙吧！

【財富運★★★★★】

財運好到讓人羨慕、眼紅，是適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 玳瑁棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：調整好心態是今日要做好的首要功課。

【整體運★★☆☆☆】

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。

【事業運★☆☆☆☆】

職場容易失勢的一天，易被小人誹謗或惡意中傷。宜默默做事，勿聚眾談論是非。

【財富運★★★☆☆】

金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

處女座

短評：切忌將工作與生活畫上等號。

【整體運★★★☆☆】

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

【事業運★☆☆☆☆】

今天很適合閱讀，從書籍中可讓你找到內心的寧靜，還會有新的感悟，對工作有益。

【財富運★★★☆☆】

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 玉髓紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：脾氣比較暴躁的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 淺海藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 可可棕

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：今天會顯得固執己見哦！

【整體運★★★☆☆】

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

【愛情運★★★☆☆】

對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。

【事業運★★★☆☆】

會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要獲得別人的關心就先關心他人吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，不宜大額投資，有利保守求財。想要碰運氣不易，還是踏實一點為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 玳瑁棕

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：情緒受到節日氣氛的影響。

【整體運★★★★☆】

情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較亢奮，會急著辦理事情，可心思沒有完全集中在工作上；沒有情人可以約會的人，下班後最好別去找朋友玩，有可能會讓自己或朋友感到尷尬。

【愛情運★★★★★】

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業才能。

【財富運★★★☆☆】

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】