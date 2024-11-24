殺破狼週運勢／金牛出現職場霸凌 2星座中獎率高「必對發票」

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，工作表現受到上司或老闆認可，在職場的地位受到重視。某些白羊座暫時代理主管職務，執行各種任務，甚至更能勝任，未來會有升職的機會。

學業運方面，新月發生在學業宮位，同時水星在學業宮位逆行，先前被當的科目，會有補考、重新修正報告與作業的機會。新月期間，可許下有關課業、重修科目......等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到人際關係宮位的冥王星影響，有情敵出來挑釁，跟你競爭喜歡的對象，雙方會不惜開火互罵。有交往對象的白羊座，其中一方會有肉體出軌的問題，會成為關係破裂的導火線。

遠行運方面，水星在遠行宮位行進，受到在交通宮位的木星影響，這段時間盡量不要出遠門，特別是到海外旅行或是出差，容易因為各種問題或是交通事故受困在當地，動彈不得。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的金星相位良好，不論是報告、作業或是論文，內容都會受到指導者的重視，甚至有機會登上重要的期刊發表，或是會參加一些重要的展覽、研討會議。

金錢運方面，新月發生在財務宮位，同時水星在財務宮位逆行，把一些體質不良的標的認賠出脫，重新佈局，修正投資目標，才不會繼續虧損。新月期間，可許下與金錢、債務、投資......等相關的願望，會獲得新月的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，進入志業宮位的冥王星受到火星影響，主管經常無故暴怒，罷凌屬下，所有的人敢怒不敢言，辦公室的氣氛也十分詭譎。某些金牛座則是在不愉快的工作單位待不下去了，很想丟辭呈。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星受到在財務宮位退行的水星與新月影響，與人發生財務上的不愉快，會不斷需要來回確認損失，甚至需要上法院裁決紛爭。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，金星在財務宮位行進，相位良好，記得對發票，中獎率極高。有投資習慣的雙子座，眼光獨到，投資標的指數不斷成長，可選在適當時機獲利了結。

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時水星在感情宮位逆行，會與前任情人再度聯絡，雙方舊情復燃，兩人決定復合交往。新月期間，可許下修復過去情感的願望，會獲得新月能量的祝福。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到冥王星影響，會遇到蠻不講理的人，忍不住動氣與對方爭吵，不歡而散。某些雙子座則是常常說話得罪他人，這段時間需特別謹言慎行。

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星雙雙受到在夥伴宮位的新月與逆行的水星影響，工作內容常常被主管或同事要求修正，甚至整個企劃方向大幅度改變，需要重做，不斷地收拾他人的爛攤子，覺得心累。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星相位良好，與曖昧對象相處甜蜜，雙方的關係在此時可望更進一步。單身的巨蟹座，對某個經常見面的人萌生好感，會鼓起勇氣與對方說話，對方的反應會令你覺得很友善。

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時水星在工作宮位逆行，過去有些擱置的案件會在此時重啟，修正一些方向之後，即可開始執行。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，進入財務宮位的冥王星受到金錢宮位的火星影響，會收到意想不到的罰單，或是需要補稅的單據，花了很多冤枉錢繳交這些費用。有投資習慣的巨蟹座，目前套牢在高點，帳面一直在損失。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，同時新月發生在健康宮位，當心著涼感冒或是病毒感染，一旦生病，會需要花較長的時間療養。一些痼疾容易在此時復發，很不舒服。飲食需特別注意衛生，吃壞肚子的機率較高。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星相位良好，同時在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，危機處理能力得當，受到許多人讚許。某些獅子座最近都在執行輕鬆、ＣＰ值高的事務，心情都很愉快。

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時水星在戀愛宮位逆行，與過去喜歡的人再度熱絡起來，未來可望有交往的機會。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在命宮行進，每天體力消耗都會非常劇烈，十分疲憊，這段時間需注意身體某些器官發炎，嚴重的話甚至需要動手術治療，並當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在財務宮位的土星以及逆行的水星影響，由於自己沒有好好控制情緒，許多幫助自己的貴人逐漸疏遠你，甚至造成不必要的糾紛。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的金星，相位良好，與曖昧對象有許多相處的機會，關係可望更進一步。某些處女座會在一些場合巧遇自己傾慕已久的藝人，覺得十分幸運和興奮。

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，同時水星在家宅宮位逆行，與吵架的親人重修舊好，雙方都有意願溝通對話。新月期間，可許下與住宅、家庭有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，進入工作宮位的冥王星受到火星影響，職場環境不友善，同事間經常有糾紛，甚至有職場霸凌的現象，每天壓力大到失眠，身心靈狀況失衡，會想裸辭。

健康運方面，在健康宮位的冥王星受到在心靈宮位的火星影響，不要憋尿，容易引發泌尿系統發炎，某些處女座生活壓力較大，情緒經常感到恐慌或是憂鬱，需注意身心靈的平衡。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，相位良好，與家人會有許多相聚的時間，享受天倫之樂。有搬家需求的天秤座會找到環境較佳的物件，好好整頓之後，再搬進新居。

學習運方面，新月發生在學習、考試宮位，同時水星在學習、考試宮位逆行，原本放棄某個技術認證或學業，會因為找到不錯的指導者提點而挑戰成功。新月期間，可許下學習、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到火星影響，戀愛對象佔有慾較強，會因為你跟某些朋友走得太近而發生爭執，某些天秤座則是遇到恐怖情人，即便已有穩定的對象，對方也想不擇手段破壞目前的情感關係。

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星相位皆不良，在職場上受到霸凌，做任何事都吃力不討好，還要幫上司背黑鍋，很想辭掉目前的工作，但目前經濟狀況不允許。

天蠍座：

整體運勢

面試運方面，金星在面試、考試宮位行進，相位良好，面試新工作十分順利，馬上就會收到錄取通知，參加國家考試的天蠍座，成績可通過門檻，進入公務機關服務。

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，木星也落在財務宮位，會有額外的兼職，增加收入，改善經濟狀況，偏財運佳。記得對發票，中獎率高。新月期間，可許下金錢、財務、投資......等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，受到冥王星影響，與上司相處不愉快，甚至會爆發口角。某些天蠍座在職場受到霸凌，被同事孤立，並要你處理許多雜務，因而萌生辭意。

感情運方面，在戀愛宮位的土星與海王星相位不良，喜歡的人有事情隱瞞你，現在已經紙包不住火了，可能會讓你十分生氣又震驚。某些天蠍座在一段不健康的關係中委曲求全，就是不願意離開痛苦的根源。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，相位良好，身兼數職，收益增加，經濟狀況改善許多。某些射手座無意間分享了一些學習心得或是感想，獲得許多人的迴響，甚至願意付費請你開班授課。

人際關係方面，新月發生在命宮，同時水星亦在命宮逆行，會巧遇很久沒聯絡的朋友，或是會有老同學突然來聯絡。新月期間，可許下任何願望，或是做出任何計畫，都可以重新修正後重新開啟。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到逆行的水星影響，過去交往過的對象有意想和你復合，使得現任情人大吃飛醋，引發分手危機。某些射手座則是因為雙方愛翻舊帳，和對象不斷地爭吵。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星影響，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路或是搭乘大眾運輸系統，都要當心遇到冒失的駕駛者引發意外傷害，這段時間需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位行進，同時在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，無論陷入孤單或是多特殊的情感關係中，面對追求者的告白，會做出忠於自己的選擇。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到逆行的水星影響，雖然在職場有很好的待遇，但面對組織內太多不可測的變數，對於未來仍感到悲觀，會不斷地在辭職或維持現狀之間猶疑不定。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到冥王星影響，生活費用經常超支，不斷地刷卡度日，經濟狀況陷入困窘。有投資習慣的摩羯座，投資標的指數不斷下探，帳面虧損嚴重，必須設下停損點，以免血汗錢虧空。

健康運方面，火星在疾厄宮位持續行進，體力消耗過度，每天都十分疲倦。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，某些器官有發炎的現象，身體狀況不佳，嚴重的話甚至需要動手術治療，這段時間需特別注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時水星亦在人際關係宮位逆行，會和過去吵架的朋友重修舊好，兩人會更珍惜這段友誼。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會找到暫時可以棲身的地方，環境非常舒適，生活機能良好，會居住得很愉快。某些水瓶座則是會想整修住宅，目前正在重新裝潢中。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到在人際關係宮位逆行的水星影響，遇到過去曾經曖昧的對象，對方似乎對自己尚有餘情未了，然而現在你已經有了穩定的對象，這個人的出現可能會威脅到目前的戀情。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到在娛樂宮位的木星與逆行的水星影響，與很久沒見的朋友相約去看偶像的演唱會，雖然心情很喜悅，不過荷包卻嚴重大失血。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，會參加各種大大小小的聚會，與好朋友見見面，同時還會收到朋友餽贈的禮物。某些雙魚座會交到志同道合的朋友，雙方有說不完的話題，感覺很愉悅。

工作運方面，新月發生在志業宮位，同時水星亦在志業宮位逆行，過去放棄的某個升遷的機會，在此時有機會重啟，新月期間，可許下成就、事業、工作......等相關的願望，會有良好的能量幫助。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到土星與逆行的水星影響，家中有許多電器、管線......發生故障，需要修繕，需要花很多錢整頓家宅。某些雙魚座則是與親人溝通不良，呈現冷戰狀態。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，受到冥王星影響，工作過勞，甚至沒有時間上廁所，造成泌尿系統發炎，此時亦要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，睡眠品質不佳，要特別注意身心靈平衡。

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