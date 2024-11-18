唐綺陽星座運勢週報：巨蟹事業運上升 雙子有「這類」桃花

星象影響：太陽衝刺、冥王進水瓶、水星停滯、對分相很多

太陽在天蠍衝刺，天氣不穩定、心情也慌亂，別衝動做有關投資、巨額及生死等決定。週三冥王進水瓶，將開啟未來二十年的新世界。水星停滯，易溝通不良、交通出狀況，當心3C產品故障，建議多檢查或預留備案。對分相很多，因價值觀差異而起衝突，或因文化立場不同致交流多、但爭執也多。

12星座個別影響：

金牛：察覺隱憂需防範未然；感情問題建議勇於討論

獅子：自尊別過高而忽略實際情況；感情有不太自信的心病

水瓶：目標偏離要導回務實正軌；感情頻率分歧需多往對方靠近

雙魚：易有不當同情心與付出；感情也別對爛桃花心軟

巨蟹：事業有上升趨勢稍安勿躁；親切一些較能吸引桃花

處女：事業忙碌中或棋逢敵手；感情有話直說、進展快速

天秤：需忙於必要的應酬交際；感情需認真思考給出說法

天蠍：工作面對兩難局面需抉擇；感情亦會遇到選擇題

牡羊：往前衝刺也需顧慮週遭；感情有往下一階段邁進的衝動

雙子：行事周全、合作機會多；感情有貼心積極的桃花出現

射手：匯集各方意見資源會更順利；感情會需討論財務話題

魔羯：事業按部就班有成就感；感情展現自身責任感