本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名O型這生肖「財運大爆發」：有豐富收益

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要以專業來進行，就能獲得豐厚的錢財，有人則是不會白忙一場，能讓大筆錢財落入荷包中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬猴

現代人的工作不同於以往，許多事務在家裡也可以完成，如果你是家庭代工者，或是在家上班者，本周會有相當大的業務量需要解決，這段時間裡，你可要打起十二萬分精神，好好工作，因為你的每一分努力，都會替你帶來收益，只要不辭辛勞，努力完成，財富一定會漸漸增長。

第四名：血型B型+生肖屬虎

每天按表操課，沒有太多變化的上班族朋友們，不要覺得生活一成不變，本周有機會打開一條全新的道路，在這段時間裡，你可以多看看求職廣告，多去吸收各種不同的資訊，很快就能發現適合自己且待遇不錯的工作，如果要跳槽，趕快趁現在，將能提自己的升職務以及薪資。

第三名：血型A型+生肖屬豬

所謂醫者父母心，當醫生不僅要有耐心，更需要愛心，如果你是醫療人員，尤其是醫美相關的醫生，本周將會遇到許多期望能透過手術讓自己變得更美好的人，在這段時間裡，你要好好跟對方溝通，並以專業來進行，就能贏得滿堂彩，同時獲得豐厚的錢財，讓業績更添風采。

第二名：血型AB型+生肖屬牛

房市交易一直不斷的在進行中，如果你是從事房屋仲介工作，本周會有許多好消息從天而降，在這段時間裡，那些原本難以溝通的甲乙雙方，立場會開始鬆動，讓你更能夠從中周旋協調，很快就會有機會讓雙方達成共識，簽訂買賣契約，讓你不會白忙一場，也讓大筆錢財落入荷包中。

第一名：血型O型+生肖屬蛇

精品總是充滿著高貴的氣息，也讓許多人趨之若鶩，如果你是精品的銷售員，或是二手精品的經營者，在本周是財運大爆發的時刻，這段時間裡，會遇到許多客人前來光顧詢問，你只需要給他們一點優惠，就能讓客人心甘情願地掏錢購買，讓你的業績不斷上揚，帶來豐富的收益。

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