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「3星座女」表面溫順...內心卻愛唱反調 惹她們只有下場慘

聯合新聞網／ 綜合報導
3星座女生表面看起來很溫順，實際上並不是如此。 圖／pakutaso
3星座女生表面看起來很溫順，實際上並不是如此。 圖／pakutaso

有些星座女生外表溫順、內心卻藏著一把火，讓人意想不到。「搜狐網」列出有3大星座女就是這樣深藏不露，恐怕惹不起。

雙魚座

雙魚座女生給人第一印象通常是溫柔似水，柔美的眼神，輕柔的語氣，讓人覺得她們好像永遠不會生氣，但實際上，這些看似溫婉的雙魚女們，內心住著一個叛逆的小精靈。

她們平時是出了名的好說話，可是如果要她們做出違背原則的事情，很有可能當場拍桌子走人，雙魚女的表面順從只是不想浪費時間跟人爭執，但原則問題絕不退讓。

天秤座

天秤女的氣質眾人皆知，舉手投足都透露出那麼一股優雅的感覺，但別被這個表面騙了，他們骨子裡可是不折不扣的「倔脾氣」。天秤女公平正義有著近乎執著的追求，面對不公平的事情，她們會毫不猶豫站出來反抗。

天秤女在工作中一直以溫和著稱，但如果她發現公司有什麼不正義的事情，會二話不說的舉報，這事情可能會讓身邊的同事都嚇到，平常笑眯眯的她，關鍵時刻竟然如此強硬。

巨蟹座

要說最會「藏鋒」的非巨蟹座莫屬，巨蟹女們看起來柔柔弱弱，好像誰都可以欺負的樣子，但要是真的惹毛了她們，爆發的模樣會讓人嚇翻。她們對生活、夢想都有自己獨特的堅持，別人越勸阻，她們反而越要去嘗試。

有些巨蟹座表面上會百依百順，實際上會想做什麼就去做，這就是典型的巨蟹女，看似聽話，實則我行我素。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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