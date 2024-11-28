出現這三件事…就是換大運前兆！如何逢凶化吉看過來

人在換運的時候有可能會換成好的，也有可能是不好的，命理師湯鎮瑋老師分享影片「換大運的三大徵兆！」，告訴大家換運的特徵，如果是換到不好的運要怎麼去掌握運籌帷握呢？

徵兆一 人際關係的變動

在轉換運氣的時候，身邊的人際關係一定也會有所變動，而這種變動在換運前後三年內是最明顯的。舉個例子，遇到生離死別的時候，就是一種換運的開始。因為家人的離開，體會到生命的無常，卻也因為這份痛苦讓你重新開始、重新找到自己的定位。

除了生死離別以外，結婚、成家、生小孩這種事情也會是一種換運的開始，因為這也代表一種新的人際關係。甚至是同事、朋友之間的情感變化，都會是換運的一個特徵。

徵兆二 生活環境的變化

在換運的過程中，也些人可能會有外派、搬家、換工作情形。但是以換工作來說，老師也提醒大家，不要為了換工作而換，要好好考慮現階段的狀態和能力，再去做決定，千萬不能因為一時的魯莽造成往後的幾年都兵敗如山倒。

如果是搬家或是裝潢這種環境變化，也一定要多注意風水，縱使現在走不好的運，只要注意風水，也會有一定的改運效果。

徵兆三 身體的健康 情緒的感知力

如果覺得最近身體、情緒有波動，甚至是睡眠頻率變動，這個時候也是一種換運的過程。同時也提醒我們要注意面對事情的態度、身體檢查等等，事先規劃好自己的下一步。

老師指出，其實很多人在走流年或是走大運的時候越走越不好，那是因為一直感受到負面的情緒，因為環境不好，也讓自己看事情產生負面的想法，因此運勢越來越低迷。

老師建議，無論是哪種變化，一定要懂得轉念， 用 正向的太態度去面對，你的態度將會決定你的運氣，就算走壞運，只要用正念去面對，也能夠逢凶化吉。

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