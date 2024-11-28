快訊

亞洲少棒賽／中華隊1：0險勝地主日本 晉級冠軍賽將和南韓爭霸

莊人祥道歉了！疾管署「土皇帝」霸凌確定 涉案組長遭調職記過

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

出現這三件事…就是換大運前兆！如何逢凶化吉看過來

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

人在換運的時候有可能會換成好的，也有可能是不好的，命理師湯鎮瑋老師分享影片「換大運的三大徵兆！」，告訴大家換運的特徵，如果是換到不好的運要怎麼去掌握運籌帷握呢？

徵兆一 人際關係的變動

在轉換運氣的時候，身邊的人際關係一定也會有所變動，而這種變動在換運前後三年內是最明顯的。舉個例子，遇到生離死別的時候，就是一種換運的開始。因為家人的離開，體會到生命的無常，卻也因為這份痛苦讓你重新開始、重新找到自己的定位。

除了生死離別以外，結婚、成家、生小孩這種事情也會是一種換運的開始，因為這也代表一種新的人際關係。甚至是同事、朋友之間的情感變化，都會是換運的一個特徵。

徵兆二 生活環境的變化

在換運的過程中，也些人可能會有外派、搬家、換工作情形。但是以換工作來說，老師也提醒大家，不要為了換工作而換，要好好考慮現階段的狀態和能力，再去做決定，千萬不能因為一時的魯莽造成往後的幾年都兵敗如山倒。

如果是搬家或是裝潢這種環境變化，也一定要多注意風水，縱使現在走不好的運，只要注意風水，也會有一定的改運效果。

徵兆三 身體的健康 情緒的感知力

如果覺得最近身體、情緒有波動，甚至是睡眠頻率變動，這個時候也是一種換運的過程。同時也提醒我們要注意面對事情的態度、身體檢查等等，事先規劃好自己的下一步。

老師指出，其實很多人在走流年或是走大運的時候越走越不好，那是因為一直感受到負面的情緒，因為環境不好，也讓自己看事情產生負面的想法，因此運勢越來越低迷。

老師建議，無論是哪種變化，一定要懂得轉念， 用 正向的太態度去面對，你的態度將會決定你的運氣，就算走壞運，只要用正念去面對，也能夠逢凶化吉。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

湯鎮瑋 風水

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「好運靠近」：更多收入湧進

出運了！2025運氣爆棚 雙子投資布局、水瓶調整方向、他「改掉1盲點」輕鬆一整年

一向靠自己！絕不願意啃老的「4生肖」 總是獨立自主有骨氣

越吵越愛！6組星座「歡喜冤家CP」 這對簡直完美搭配

相關新聞

出現這三件事…就是換大運前兆！如何逢凶化吉看過來

人在換運的時候有可能會換成好的，也有可能是不好的，命理師湯鎮瑋老師分享影片「換大運的三大徵兆！」，告訴大家換運的特徵，如果是換到不好的運要怎麼去掌握運籌帷握呢？

命裡帶財！2025年最容易一夜暴富的「4大生肖」 龍財源廣進、馬財源滾滾

不同生肖有著不同的個性，也和命運緊連。「搜狐網」列出有4大生肖最容易命裡帶財、福星高照而實現一夜暴富，這裡說的暴富非單純指物質財富的急劇增加，更涵蓋了事業、健康、人際關係等多方面的全面豐收。

太焦慮沒效率「每天多加班79分鐘」命理師簡少年教這樣做準時下班

簡少年，新創科技界的國師、專業命理看相風水師，在他的新書《業力大腦》裡提到一個重要觀點。在強調努力與成就的環境中，大家普遍對於「休息是浪費時間」的觀念有很深的認同。但實際上，這正是讓我們陷入過勞與低效的原因之一。

出運了！2025運氣爆棚 雙子投資布局、水瓶調整方向、他「改掉1盲點」輕鬆一整年

星座專家Amanda老師和命理專家張盛舒老師在《命運好好玩》節目中分享三星座在2025年吉運強強滾，準備迎來黃金年，請參考太陽星座和上升星座。

福壽雙全！後半生最富足的「四大生肖」 財源滾滾來、家庭幸福又健康

12生肖各有不同，「搜狐網」列出4個生肖被認為是天生老壽星，在晚年時通常能夠享受到富足的生活、健康的身體及和樂的家庭，一起來看有誰上榜了吧。

家正婦好眼光！「錢都交給老婆」最佳老公Top3星座…林家正巨蟹衝第一

這些星座會將最大的軟肋交給另一半來表達他們的愛，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享婚後錢會給老婆管的三個星座 ，建議參考太陽、上升和金星星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。