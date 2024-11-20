三星座易被詐騙！雙魚常被洗腦、射手盲目樂觀、他「自以為聰明」掉長線騙局
想要拿捏這些人根本輕輕鬆鬆，多說幾句話就可以讓他們掉入陷阱。星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享三個容易識人不清被詐騙的星座，建議參考太陽上升和水星星座。
Top3 雙子座／好奇心強 輕信承諾
現在的社會已經不再像以前這麼透明，你所看到的都是別人希望給你看到的。而雙子座是一個執行力很強的好奇寶寶，對任何事都保有強烈的好奇心，別人給的承諾也很容易輕信，所以常常被放長線釣大魚，狠狠地被薛了一筆。
Top2 射手座／過份樂觀 忽略風險
很多人可以把事情講得頭頭是道，讓別人知道自己的知識是很足的，但這並不代表他能把握背後的風險。射手座就很容易被這種人說服，所以遇到這種狀況記得一定要求助，問問身邊的專業人士，再做決定也不遲。
Top1 雙魚座／感性信任 易被洗腦
洗腦大致可以從兩方面下手，一是認知，二是情感的脆弱，這也是為什麼感性的雙魚座容易被拿捏的原因。當別人對你動之以情的時候，要注意不要全部陷進去，一定要一直提問為什麼，同時求助於別人，尤其是在感情跟金錢是最敏感的，要慢慢判斷。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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