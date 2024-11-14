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秋冬財運Top3星座 ！天蠍當貴婦、金牛投資大賺、和「這星座」握個手都能發財

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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今年秋冬財神也沒有遲到！星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享三個在2024秋冬可以迎接財運的星座，建議參考太陽和上升星座，可以多靠近這些星座，讓自己也沾沾財運。

Top3 金牛座／投資獲利 獎金翻倍

如果自己不是金牛座但家人是的話，也可以沾沾好運。金牛座在今年秋冬投資獲利的機會很多，就算是整個大環境在波動，也能從中獲利。而在創造業績的方面，金牛座也有獎金翻倍的好運氣，要好好把握。

Top2 天蠍座／亮麗自信 引來運氣

天蠍座秋冬時節金星進入第一宮，再加上馬上要迎來生日月份，因為這兩顆吉星的出現，所以一定要把自己打扮得光鮮亮麗，可以配戴飾品、珠寶，好好妝扮自己當個貴婦，就可以迎來財神的關注。

Top1 天秤座／合作不斷 天天進財

天秤座在今年秋冬會有很多商業合作的機會，一定要廣結善緣，多多的去認識其他領域的人，也有機會談到不錯的合作，甚至別人跟你握個手，都會引來財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財運

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