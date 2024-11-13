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沒有年齡焦慮！越活越年輕星座排行 魔羯受部下崇拜、天蠍上年紀更有魅力

聯合新聞網／ 綜合報導
面對年齡增長，有些星座能夠樂觀看待，有的人則會因此感到焦慮。情境示意圖。圖／Ingimage
面對年齡增長，有些星座能夠樂觀看待，有的人則會因此感到焦慮。情境示意圖。圖／Ingimage

一年一度的生日本該是值得慶祝的日子，然而隨著年紀增長，當意識到自己的身體狀況與思想已與年輕人出現差距，有些人仍會因此感到落寞。日媒《占いTV》根據個性及人生觀差異，整理出12星座對於年紀增長的心態變化，一起來看看吧。

第1名：摩羯座

責任感很強的魔羯座，總是能完美達成工作任務，當資歷增長，魔羯在事業上的努力也逐漸被看見，並獲得不少正面的評價。

魔羯在工作上的表現同樣也獲得不少後輩景仰，能被部下依賴、需要，他們感到相當自豪。

第2名：天秤座

不管什麼場合，時尚的天秤座都會盛裝打扮出席。從青少年時期有些稚氣的可愛風穿搭，到出社會後成熟且優雅的衣著打扮，天秤座總能穿出屬於自己的「時尚」。

第3名：金牛座

熱愛儲蓄、不隨意亂花錢的金牛座，並不會對年齡產生焦慮，反之，隨著年資增加的薪水以及不斷累積起來的存款，會令他們感到喜悅與安心。當金牛座累積了一定的財富，便會開始學習投資不動產，為退休後的生活做打算。

第4名：巨蟹座

巨蟹座樂於關懷助人，當年齡漸長，能夠照顧他人的也會增加，對他們來說反而是好事。

第5名：天蠍座

天蠍座的魅力需要經過時間醞釀才得以開花結果，比起青年時期，上了年紀的天蠍座反而更受歡迎。

第6名：水瓶座

隨著年齡增長，好奇心旺盛的水瓶座，所涉獵的興趣會越來越廣泛，與此同時，他們人脈關係也將同步擴大。

第7名：獅子座

「年紀越大，就要承擔越多責任」，獅子座對此相當厭惡，隨和、輕鬆地過生活才是他們的人生理念。

第8名：雙魚座

習慣被周遭的人寵愛、縱容的雙魚座，在意識到上了年紀後，自己仍毫無改變時，會開始感到負擔、不自在。

第9名：雙子座

對流行相當敏銳的雙子座，即使上了年紀仍保持著年輕的心態。然而，當雙子座實際與年輕人接觸，感受到2人之間的「代溝」時，仍會感到有些失落。

第10名：射手座

即使是精力充沛、活潑好動的射手座，仍不得不承認，體力已跟不上過去的自己，感嘆要是能再更年輕一點該有多好。

第11名：牡羊座

隨著年紀增加，只要在職場上多提點一下年輕的後輩，就會被當作老頑固主管看待，讓牡羊座相當不爽。

第12名：處女座

為了保持年輕、苗條的身材，處女座總是嚴格控制飲食並積極運動健身。然而，這些努力仍無法阻止，因為衰老而逐漸變差的新陳代謝，這令處女座感到十分沮喪。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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