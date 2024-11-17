殺破狼週運勢／巨蟹經濟捉襟見肘 天秤享天倫之樂

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在志業宮位行進，在職場上承接光鮮亮麗的任務，甚至會與名人或是大型廠商合作，成為許多人注目的對象。某些白羊座則是會暫時有一段假期可以休息，假期之後，將執行一個重大任務。

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，會有一個遠行的計畫，或是因為公事需要到異地出差，食宿待遇較為高級，但也因為太陽受到在金錢宮位的天王星影響，會有許多預期外的開銷，多帶些盤纏為佳。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的火星受到冥王星影響，覺得戀愛對象佔有慾太強，經常黏在身邊。有時很需要自己的空間，雙方因此鬧得不愉快。有小孩、寵物的白羊座會想訓練孩子特殊技能，反而遭到嫌棄。

人際關係方面，進入人際關係宮位的冥王星受到火星影響，會被朋友或同事背叛或出賣，使你身陷麻煩，甚至捲入官非，對於這種賣友求榮的人感到氣憤，會想找對方出來談判與對質。

金牛座：

整體運勢

遠行運佳，金星持續在遠行宮位行進，脫離不良相位的影響，到海外旅行，不論是食宿，或是交通票券，都不會虧待自己，入住較為高級的旅店，使用頂級的設施與服務，享受一個愉快的旅程。

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，脫離不良相位的影響，已確定能獲取學分或學位，感到比較輕鬆。接下來不論是應付考試或是一些測驗，都不再有壓力。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與水星同宮，相位皆不良，收到信用卡的帳單，會有一些不明的款項出現，需要好好核對，確定是否被銀行多扣了年費或信用卡被盜刷。有投資習慣的金牛座，投資標的卡在低檔，資金被套牢。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，受到水星影響，當心著涼感冒或病毒感染，一旦生病，會花較久的時間才能康復。並要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀時，千萬不要大意。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，相位良好，購物因為特殊身份，想買的東西可獲得大幅折扣，購得物超所值的商品。有投資習慣的雙子座，投資標的有小幅度的成長，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星與太陽相位皆不良，覺得目前的情感對象老是話不投機，有些心情想找他分享，對方卻不能理解。某些雙子座被人告白，但不是你的菜，又不知如何拒絕，變成一樁煩惱。

工作運方面，在志業宮位的海王星與土星相位不良，海王星受到在夥伴宮位的水星影響，職場同事總是出張嘴，在工作領域中見不得別人好，每天上班要跟這些人相處就覺得心煩。

交通運方面，在交通宮位的火星受到冥王星影響，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統都要當心冒失的駕駛人害你受傷，這段時間需特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮為行進，相位良好，與情感對象關係愉悅，沈浸在被寵愛的世界裡。還在曖昧狀態的巨蟹座，與喜歡的人會有單獨相處的機會，關係會因此更進一步。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，受到在人際關係宮位的天王星影響，承接一個十分重要的任務，資源也特別充裕，容易遭到其他同事的嫉妒，或是被人惡搞，這段時間當心被小人陷害。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到進入財務宮位的冥王星影響，會接到大額的帳單或稅單，消耗掉許多積蓄或生活費用，經濟狀況捉襟見肘。有投資習慣的巨蟹座，容易錯估形勢，標的物指數不斷崩跌，甚至因此負債累累。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到太陽影響，對於人際關係感到社恐，卻不斷被拉到團體中與人互動，其實自己很需要長時間的獨處。某些巨蟹座在同儕間成為邊緣人，有重要的事情，只有你沒被通知到。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星脫離不良相位的影響，會承接一個光鮮亮麗的任務，工作內容輕鬆，還有機會跟名人見面與互動。某些獅子座則是會有時間休長假，好好調養身心靈。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，同時水星在戀愛宮位呈現停滯狀態，前情人會與你聯絡，雙方餘情未了，有舊情復燃的跡象。但水星受到在人際關係宮位的木星影響，兩人都還有其他的情感關係尚未結束，關係會因此變得很複雜。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，每天都因為許多雜事，疲憊不堪。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，可能因此長痘痘、嘴破。這段時間需特別注意人身安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到太陽影響，某些人表面友善，實際上卻想利用人與人之間的單純與信任，陷你於不義，某些獅子座會不知不覺惹麻煩上身，這段時間請謹慎小心，低調為佳。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛、娛樂宮位行進，與喜歡的人有許多單獨相處的機會，關係可望更進一步。某些處女座會搶到偶像演唱會的門票，位置視野極佳，可與喜歡的明星近距離互動。

工作運方面，冥王星進入工作宮位，與遠行宮位的天王星有良好連結，會有機會到海外工作，或是被外派到異國，雖然經常需要長途奔波，不過在外地拓展相當順利，職場地位可因此水漲船高。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與停滯的水星同宮，家中有些傢俱或家電故障，需要換新或維修。某些處女座的家人對你工作或事業的規劃有很多意見，使你在家庭與工作之間難以抉擇。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到家宅宮位的太陽影響，與親人一起出國旅行，家庭成員水土不服而生病，造成行程延誤。最好能隨身帶著居家常用的藥物，以備不時之需。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，相位良好，家中重新整頓、裝潢，生活品質煥然一新。某些天秤座會與家人一同出遠門旅遊，家人共享天倫之樂，覺得幸福。

本週須注意的部分

感情運方面，冥王星進入戀愛宮位受到在人際關係宮位的火星影響，戀愛對象有強烈的掌控慾，會禁止你與朋友的交流，覺得對方太霸道。某些天秤座發現喜歡的人有其他的交往對象，自己可能是小三，而想斷掉目前的情感關係。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到木星、水星影響，在職場會發現有些同事或主管說謊成性，試圖挑撥同事間的信任感。某些天秤座則是與同事溝通不良，或是與海外客戶在語言上有隔閡，對自己的工作能力感到沒自信。

人際關係方面，火星在人際關係宮位行進，受到冥王星影響，好朋友不喜歡自己交往的對象，兩人因此發生爭執。某些天秤座捲入他人情感關係的糾紛中，公親變事主，覺得很倒霉。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，金星在旅遊宮位行進，不論是自由行，或是因為工作需要出差，食宿都會十分高級，甚至因為特殊的身份，享有服務升等的禮遇。在外地遊覽也會發現許多特殊的私房景點。

金錢運方面，太陽進入正財、金錢宮位，薪資獲得些微的調升，經濟狀況可因此寬裕許多，有投資習慣的天蠍座，由於在財務宮位的木星受到停滯的水星影響，投資標的不穩定，最好按兵不動，才不會蒙受損失。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的土星、海王星相位不良，會為了討好喜歡的人，不惜砸下重金購買昂貴的禮物，但對方可能並不領情。某些天蠍座的小孩或毛孩身體狀況不佳，會花許多醫療費用在孩子身上。

工作運方面，在志業宮位的火星受到冥王星影響，工作量暴增，不是自己份內的工作也被指定要你完成。某些天蠍座則與上司發生爭執，對方十分頑固，可能會造成日後許多事務進行的障礙。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，金星在金錢宮位行進，相位良好。薪資會有些微的調整，或是因為額外的兼職而獲得不少收益。某些射手座會去高級的餐廳享受美食，或是買些昂貴的精品犒賞自己。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到進入命宮的太陽影響，在職場上老是幫人收拾殘局，覺得自己的能力可以換到待遇更好的單位工作，萌生轉換跑道的想法。

感情運方面，在感情宮位的木星受到在命宮停滯的水星影響，前任情人會在此時聯絡，容易會陷入矛盾的情緒中，雖然不想再與對方藕斷絲連，但其實心中還殘存著往日的情愫，有點掛念著對方。

健康運方面，太陽進入命宮，與停滯的水星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引起呼吸道發炎，並要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮行進，剪了新髮型，或是換穿了新衣裳，整個人煥然一新，受到週遭人們的讚美。某些摩羯座會收到朋友餽贈的伴手禮，心情感到愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到水星影響，職場總有一些流言蜚語，覺得自己處在有毒的工作環境，萌生辭職與轉業的想法。某些摩羯座需要代理主管的一些職務，薪資卻沒有比較高，感到不公平。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星受到進入秘密宮位的太陽影響，發現喜歡的人有些不為人所知的秘密，難以接受。想悄悄地疏離對方。某些摩羯座得知自己迷戀的偶像有一些瑕疵，決定脫粉。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣也比較大，容易長痘痘或嘴破。某些器官可能長期過勞而發炎，嚴重的話甚至需要動手術治療，這段時間需特別注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與水星同宮，遇到困難時，會有貴人出面幫你說話，使自己脫離災難。某些水瓶座則是會成為一個團體所信賴的人物，很多事情都需要你協調才可以解決。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到進入命宮的冥王星影響，對一些問題過度執著，與情感對象產生摩擦，甚至撕破臉。某些水瓶座則是覺得伴侶關係限制了自己的自由，需要有單獨喘息的空間。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星相位皆不良，自己過去養成許多亂花錢的壞習慣，當收入不再優渥時，感到十分辛苦。某些水瓶座甚至因此負債累累，每個月入不敷出。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到進入人際關係宮位的太陽影響，居住的區域有精神病患出沒，經常遭受驚嚇與騷擾，會想搬家到安全的地方生活。某些水瓶座的親戚發生不名譽的事件，連累整個家族都被調查。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，會有許多交際應酬的邀約，在社交場合十分受人矚目，被許多人搭訕，想跟你交換聯絡方式。某些雙魚座則是會有許多時間與好朋友見面，心情愉悅。

工作運方面，太陽進入志業宮位，與水星同宮，處理事情乾淨利落有效率，在職場受人矚目，然而太陽水星相位皆不良，會有同事、上司將事情都推給你處理，反而使工作變得更多。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在健康宮位行進，每天都十分疲勞，作息不正常，當心某些器官發炎，嚴重的話，甚至需要動手術治療。也要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到進入志業宮位的太陽影響，會臨時需要出差，到生活機能較為不方便的區域處理一些突發事故。上班容易遇到交通事故而遲到，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

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