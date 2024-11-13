越冷越強！冬天運勢最好的3大生肖 鼠財運降臨、雞長官青睞、TOP1名利雙收
進入冬季後，許多人的運勢開始轉變，有升有降，有強有弱，在十二生肖中，有幾個生肖的運勢會扶搖直上，開創出一片新天地，一起來看看是哪幾個生肖，在冬天時的運勢最好。
第三名：鼠
生性多疑的鼠寶寶，對很多事情都會詳加觀察，用獨特的調理分析事物，並發覺其中的疑點和問題，他們很保守，有時也膽小，不敢有過於激進的行為，容易有瞻前顧後的表現，而在今年冬天，鼠寶寶可以大膽一點，不要過於故步自封，尤其是在投資理財上，年底將有一波財運來臨，透過自己精闢的分析後，就請勇敢的投入，將會為你帶來不錯的收穫。
第二名：雞
充滿各種想法與觀點的雞寶寶，最愛大放厥詞，用發表獨特言論的方式，去證明自己立場的卓越性，從中獲得高人一等的優越感，雖然不見得會得到認同，但是雞寶寶仍深信不疑自己的論點，在今年冬天，雞寶寶的說服力會上升，能夠妙語如珠感染身邊的人，所以在工作開會的時候，就好好發表自己的見解，有機會得到長官的青睞，並獲得更多的威望和支持。
第一名：虎
熱情大膽的虎寶寶，渾身是勁，敢衝敢拚不畏強權，雖然有些自以為是，桀傲不遜，但就算只有自己一個人孤軍奮戰，也不會輕易退縮，行動快速的虎寶寶，在今年冬天，會有許多機會等著你去突破，在工作上一定要好好努力，你的好表現，絕對會替你帶來豐碩的成果，如果你是業務工作者，更要多加認真，透過打死不退的精神，必定能讓你名利雙收，更上一層樓。
此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言