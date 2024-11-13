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越冷越強！冬天運勢最好的3大生肖 鼠財運降臨、雞長官青睞、TOP1名利雙收

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
圖／pakutaso

進入冬季後，許多人的運勢開始轉變，有升有降，有強有弱，在十二生肖中，有幾個生肖的運勢會扶搖直上，開創出一片新天地，一起來看看是哪幾個生肖，在冬天時的運勢最好。

第三名：鼠

生性多疑的鼠寶寶，對很多事情都會詳加觀察，用獨特的調理分析事物，並發覺其中的疑點和問題，他們很保守，有時也膽小，不敢有過於激進的行為，容易有瞻前顧後的表現，而在今年冬天，鼠寶寶可以大膽一點，不要過於故步自封，尤其是在投資理財上，年底將有一波財運來臨，透過自己精闢的分析後，就請勇敢的投入，將會為你帶來不錯的收穫。

第二名：雞

充滿各種想法與觀點的雞寶寶，最愛大放厥詞，用發表獨特言論的方式，去證明自己立場的卓越性，從中獲得高人一等的優越感，雖然不見得會得到認同，但是雞寶寶仍深信不疑自己的論點，在今年冬天，雞寶寶的說服力會上升，能夠妙語如珠感染身邊的人，所以在工作開會的時候，就好好發表自己的見解，有機會得到長官的青睞，並獲得更多的威望和支持。

第一名：虎

熱情大膽的虎寶寶，渾身是勁，敢衝敢拚不畏強權，雖然有些自以為是，桀傲不遜，但就算只有自己一個人孤軍奮戰，也不會輕易退縮，行動快速的虎寶寶，在今年冬天，會有許多機會等著你去突破，在工作上一定要好好努力，你的好表現，絕對會替你帶來豐碩的成果，如果你是業務工作者，更要多加認真，透過打死不退的精神，必定能讓你名利雙收，更上一層樓。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

理財 生肖 運勢

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