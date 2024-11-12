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連動腦都不想！「5星座」懶到爆 射手躺著追求快樂、獅子講求簡單

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
圖／pakutaso

你有沒有發現，有些星座總是懶得動腦？這些懶神們活得就像是「懶到爆」的代表，遇到需要思考的事，簡直像是看到鬼一樣！射手座躺著追求快樂，雙魚座則在夢想中游泳，獅子座選擇簡單直接，天秤座懶得決策，金牛座更是不想折騰。想知道這些星座為什麼這麼懶？快來看看他們的「懶惰秘笈」，吧！

TOP 5：射手座

射手座懶得動腦，主要因為他們熱愛自由，不想被繁瑣的事務束縛。一遇到需要深入思考或解決複雜問題的情況，他們就會覺得「何必這麼麻煩？」對射手來說，生活應該輕鬆愉快，他們更願意把時間用在旅行、社交或讓自己快樂的事情上。射手腦袋轉得快，對於一些日常小事會覺得「這還需要動腦嗎？」乾脆能省則省，能不想就不想。他們追求簡單直接的方式，寧可跟著感覺走，這種隨性讓射手座顯得「懶到爆」。

TOP 4：雙魚座

雙魚座的懶源自他們愛幻想、不愛面對現實的性格。他們時常沉浸在夢想中，對現實問題則提不起勁，遇到需要動腦的事就會想「何必這麼麻煩？」雙魚偏好隨遇而安，覺得很多事會自然解決，懶得深思。他們也樂於依賴他人的意見，省下自己分析的麻煩。由於害怕壓力和衝突，雙魚座遇事常選擇拖延或逃避，認為舒服才最重要。如果有選擇，他們寧願發呆幻想未來，也不想面對現實瑣事。

TOP 3：獅子座

獅子座懶得動腦，主要來自他們喜歡當「老大」的自我形象。獅子座習慣於領導和發號施令，所以對於複雜或麻煩的細節，他們會直接選擇「能省就省」，不想讓自己陷入繁瑣的思考中。對獅子座來說，麻煩的細節根本不符合他們要「光鮮亮麗」的生活方式，動腦太多反而覺得自己失去格調。再加上獅子座比較愛面子，如果有別人能幫他們處理，他們就更樂意放手，當個輕鬆的掌控者。這種追求簡單、享受輕鬆的態度，讓獅子座顯得「懶到爆」，只想留著力氣去做讓自己閃耀的事情。

TOP 2：天秤座

天秤座追求生活的和諧與輕鬆，懶得被瑣事打擾。遇到需要思考或決策的時候，天秤座常常會拖延，或乾脆請別人幫忙選，因為他們覺得這樣比較輕鬆、少煩惱。對天秤來說，動腦會讓他們的心情不穩定，破壞那種悠閒的氛圍，所以能避免就避免。而且，天秤座非常愛面子，不喜歡讓自己陷入尷尬或壓力中，因此，遇到麻煩的事寧可「能拖就拖」，只要讓自己看起來輕鬆自在就好。這種追求簡單的態度，讓天秤座在許多情況下顯得「懶到爆」。

TOP 1：金牛座

金牛座愛安穩、追求舒適，動腦這種「勞心傷神」的事能省則省，因為在他們眼裡，生活就是要簡單輕鬆。面對複雜或麻煩的事情，金牛會覺得「幹嘛這麼折騰？」如果有簡單的方式，他們絕不會選擇多費心力。金牛座也很固執，習慣依照自己的步調走，不願被逼著動腦或做改變。只要事情不影響他們的安全感，他們寧願照自己的方式，悠哉地處理。這種重視舒適的心態，讓金牛座常被說是「懶到爆」，凡事都只想簡單輕鬆就好。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

天秤座 射手座 獅子座 金牛座 雙魚座

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