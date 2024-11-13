【雙星組合2.0】廉貞七殺 - 「以火煉金」才能成就格局

“ 廉貞是一顆不按牌理出牌，有時喜歡抄捷徑的主星。但是七殺卻是怕麻煩、喜歡一步一腳印的個性。所以廉貞七殺在遇事必須做決定時，常常會想很久。因為腦中可能會有兩種不同的想法在相互抗衡，讓當事人很難做決定，陷在矛盾和自我衝突之中。 ”

雙星組合中並不是每一種組合都像武曲七殺那麼「相輔相成」，雖有互相影響的情況，但是大都相安無事。廉貞與七殺的組合可以說是矛盾與衝突的代表。

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從五行的角度來看廉貞七殺，也頗為耐人尋味。廉貞屬火，七殺屬金，金與火本來就是相剋。因此如果從負面的角度來詮釋，廉貞七殺的組合應該叫「以火熔金」；但是也有比較正面的說法，叫做「以火煉金」。

「以火煉金」的說法比較對不起屬金的七殺，彷彿七殺的檔次頗低，必須靠著廉貞的淬鍊，七殺才能有所提升。不過七殺本為有勇無謀之徒，身旁多個精明幹練的廉貞，也可以說是好事一件。至於誰對不起誰，就不那麼重要了，反正七殺、廉貞都是自己的一部分。

以火煉金與雄宿朝垣

在命理的理論中，有個聽起來頗為稱頭的格局 -「雄宿朝垣​​」; 而符合「雄宿朝垣​​」格局的定義也頗為紛雜。

最寬鬆的定義是廉貞在丑未宮及廉貞在寅申位都可列入，最嚴苛的定義則是未宮的廉貞七殺及申位的廉貞才能稱為「成格」。

從格局的名稱來看，格局的重點除了命宮的廉貞之外，三方四正的紫微與天府，則是建構格局的重要因素。畢竟作為南北斗主星，紫微與天府代表一定的份量與實力。

而在成格與否的條件中，寬鬆與嚴格的差異在於「以火煉金」的程度。

申位屬金，對於屬火的廉貞而言，也算是一種鍛鍊。寅位屬木，對於屬火的廉貞則是一種助長，而非鍛鍊。所以如果以較嚴格的標準來判定，申位廉貞成格，寅位廉貞則因「鍛鍊不足」而落榜。

至於丑未宮的廉貞與七殺本就同宮，七殺需要「被廉貞(屬火)鍛鍊」已是不爭的事實。而未宮又稱「木庫」，丑宮又稱「金庫」，「木庫」讓廉貞的火燒得更旺，對七殺的「鍛鍊」效果更強！

至於宮位與星曜之間的生剋關係，到底是「落陷」還是「鍛鍊」，古人擁有絕對的話語權。畢竟，規則總會有例外，仍有一些情況並不符合一般判斷的原則。

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如果暫且拋開古人邏輯混亂的自圓其說，以實際的案例來分析，未宮的廉貞七殺及申位的廉貞坐命者(尤其是女性)，在事業開創的面向，的確有過人且不凡的表現。

廉貞七殺在初入職場時，可能選擇公家機關或者是組織龐大、分工細膩的大型企業。但是沒過多久，命宮中的七殺就會開始兌現「被討厭」的原罪。

無論是控制慾望強烈、不耐煩瑣、白目敢挑釁、我行我素、難以管理，還是努力勤奮工作，樹立了其他人難以超越的標竿，七殺的身上總有一堆「被討厭」的理由。

精明的廉貞，加上行動力與執行力超強的七殺，絕不會讓自己長期陷在這種困境。「另謀出路」對其他人或許並不容易，但是對廉貞七殺而言，只剩「要不要做」與「什麼時候做」的選擇。

官祿宮的武曲破軍，讓廉貞七殺的「另謀出路」頗具故事性與傳奇性。

破軍除了具有勇於挑戰的開創性之外，也是一顆草根性強、接地氣的主星。同樣的行業，別人做不起來，並不代表破軍也無能為力。再加上武曲的務實，看不到「錢景」的事業與工作，就不會進入坐命者的考量範圍之內。

因此，無論是轉進商業、服務業還是補教產業，你都會看到廉貞七殺赤手空拳打天下的勇氣，與賺得盆滿鉢滿的商業敏銳度。

有趣的是：某個女性廉貞七殺坐命者在歷經一人創業、事業有成之後，將公司賣給「員工們」，享受提早退休的人生。但是一年之後，經不起「前員工們」的苦苦哀求，坐命者回鍋擔任「公司顧問」。

不甘一輩子打工的「前員工們」，在成為公司的經營者之後，才知道經營不易，自己能力不足，只好請「前老闆」回鍋坐鎮，穩定軍心與客戶。

廉貞七殺為「夫星拱手」做了另類的最佳詮釋 - 「一人當關，萬夫莫敵」！

是鴿派，也是鷹派

廉貞七殺雖然看起來個性矛盾、互相衝突，但從另一個角度來看: 坐命者同時擁有兩種能力。個性當中的兩種特質如何運用與搭配，則考驗坐命者的人生智慧。如果照著直覺與慣性行事，通常就會兌現行為模式中的矛盾。

廉貞是蠻夷之使(外交官)，七殺則是「將在外，君命有所不受」，可以獨當一面的將軍。

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你也可以說: 廉貞代表鴿派，以柔性溫和的態度與手法來處理事務，和平未到絕望時期，絕不放棄和平；七殺則代表鷹派，以軍事武力作為後盾，以戰爭換取和平。要派出和平鴿還是戰鷹，全在坐命者的一念之間與判斷。

廉貞所代表的合縱連橫，總是要付出一些代價；不是利益交換，就是共同承擔責任。但無論如何，整體風險總是比較低。

七殺所代表的是親力親為，優點是有效率及擁有主控權，缺點就是成本及風險也跟著升高；也因為是親力親為，這些成本及風險都必須自己承擔。

廉貞七殺雖有「雄宿朝垣​​」的格局作為護身，但是仍然有兩種組合需要留意。

一是身宮在官祿宮，而兌現廉貞與武曲分處於命身宮的「財與囚仇」。如果再加上命、身宮的三方四正煞星或化忌雲集，代表坐命者一生容易為追求金錢財富而招惹麻煩與是非。而麻煩與是非則含括人生的各種面向: 與人起爭執、糾紛，或是犯刑、惹上官司是非。

如果三方四正的煞星並不多，則要留意因為過度追求財富，以致失去健康。

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二是廉貞七殺與擎羊或鈴星同宮。

如果是本命就已經成立的組合，則「雄宿朝垣​​」的格局就已被煞星所破壞而不成格(甚至稱為「破格」)。

七殺本就是一顆控制慾望強烈，個性容易過於剛猛的主星，加上了煞星，更容易造成情緒或是行動上的失控。

七殺加擎羊又稱為「劇鬥」，在行為模式或心態上便會躁動不安、容易有暴戾之氣，甚至傷人也自傷。

七殺加鈴星又稱為「暗鬥」，在行為模式上或許不似七殺加擎羊躁動與外顯，但在心態上容易兌現「人前握握手，人後下毒手」的偏激個性。

而廉貞加上擎羊，則容易兌現違法亂紀的官司是非; 廉貞加鈴星，則心態與價值觀偏向灰色及負面，容易讓坐命者在面臨抉擇時，選擇帶有毀滅性的兩敗俱傷或玉石俱焚。

如果在行運(尤其是大限)時，大限擎羊進入命宮，則行運期間要留意情緒的躁動所導致的行為脫序或是安全上的風險，或是過度追求短期目標所造成的健康傷害。

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