快訊

日本內閣總辭！石破茂「首相指名選舉」可望保位成功 新內閣晚間出爐

準備向川普交保護費？傳台灣考慮買神盾艦 F-35也在清單內

屏東民宅清晨火警！疑為救貓 男逃出後又進火場不幸罹難

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「好運靠近」：更多收入湧進

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人運勢開始往上衝，讓自己得到豐厚的收益，有人則是保持誠信，以專業來面對，就能財富滿盈，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬龍

如果你是自營商，特別是從事網路販售，例如手工餅乾、手工蛋糕等甜點類的網路商店，本周將是你打開知名度的時候，在這段時間裡，運勢開始往上衝，可以多花錢下點廣告，或多放一些宣傳影片，就能大大的提升曝光率，隨之而來的就是滿滿的商機，和豐厚的收益。

第四名：血型O型+生肖屬鼠

一般上班族在財運的發展上，大多難以有更多的邁進，但請不要氣餒，本周會有一波財運靠近，在這段時間裡，有機會接到外快工作，如果你是從事會計相關的工作，財運更旺，可能會有人請你幫忙算帳，並提供很不錯的酬勞，你可要好好努力，因為之後可能會被挖角，到更好的待遇環境工作。

第三名：血型B型+生肖屬馬

維修器材是件惱人的工作，需要相當大的耐心以及細心，如果你是維修業者，專門維修各種電子產品，在本周會是充滿挑戰的一周，在這段時間裡，將會接到許多較為棘手的維修工作，但你只要按照程序，一步步的檢驗，就能解決各種疑難雜症，同時也會獲得相當豐厚的報酬。

第二名：血型A型+生肖屬雞

生活總是需要各種不同的用品，如果你是經營雜貨店，或是生活用品店，本周將是生意興隆的一周，在這段時間裡，會有許多顧客前來光顧，甚至有大量訂貨的情況，讓生意蒸蒸日上，你只需要保持童叟無欺，維持良好的商譽，就能讓錢財滾滾而來，加速豐滿自己的財富。

第一名：血型B型+生肖屬狗

無論居住在什麼地方，水電已是生活中不可或缺的一部分，如果你是從事水電工程相關的工作者，本周有機會接下一筆大生意，在這段時間裡，可能會有大型單位與你洽談估價，你只要保持誠信，以專業來面對，就能簽下大單，讓自己的財庫瞬間飽滿，財富滿盈。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

延伸閱讀

一向靠自己！絕不願意啃老的「4生肖」 總是獨立自主有骨氣

2025新篇章開始！「5大星座」將迎來輝煌時刻 學業和事業齊飛

2025四大生肖迎暴富 屬龍投資看俏、這類人注意「變圓滑」有利運勢

「職場上很耐罵」能屈能伸三星座！...金牛為錢吞下去、他等成功再報復

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：牡羊事業大展身手 3星座迎來「運氣轉折」

金星進魔羯，歌頌前輩或謹慎穩定的行為、負責任的態度，備受稱讚。魔羯座人氣提升，外貌升級變活潑美麗。週五土星順行，魔羯座、天秤座、水瓶座，運氣迎來轉折，人生往下個階段邁進。水星停滯，雙子座、處女座，有不順之感。影響大型交通、旅行及翻譯出版業。留意溝通不良情況、3C產品有狀況。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「好運靠近」：更多收入湧進

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人運勢開始往上衝，讓自己得到豐厚的收益，有人則是保持誠信，以專業來面對，就能財富滿盈，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／牡羊努力付出和耕耘 易獲長官賞識

2024-11-11牡羊座短評：用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。【整體運】與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心

「職場上很耐罵」能屈能伸三星座！...金牛為錢吞下去、他等成功再報復

在職場上面臨到的事情，每個人的接受程度都不同，讓我們一起來看看「這些星座在職場上就是很耐罵」！？

2025四大生肖迎暴富 屬龍投資看俏、這類人注意「變圓滑」有利運勢

2025即將來臨，根據《搜狐網》指出，四大生肖者有機會在財富、事業、健康等方面迎來「暴富」，包括屬龍、蛇、馬、豬的朋友，將會福星高照，橫財多多。

殺破狼週運勢／雙子金錢運好「中獎率高」1星座當心血光之災

殺破狼2024年11月11日～11月17日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 工作運方面，在志業宮位的金星脫離不良相位的影響，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，受到眾人矚目。某些白羊座可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。