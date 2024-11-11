本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「好運靠近」：更多收入湧進

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人運勢開始往上衝，讓自己得到豐厚的收益，有人則是保持誠信，以專業來面對，就能財富滿盈，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬龍

如果你是自營商，特別是從事網路販售，例如手工餅乾、手工蛋糕等甜點類的網路商店，本周將是你打開知名度的時候，在這段時間裡，運勢開始往上衝，可以多花錢下點廣告，或多放一些宣傳影片，就能大大的提升曝光率，隨之而來的就是滿滿的商機，和豐厚的收益。

第四名：血型O型+生肖屬鼠

一般上班族在財運的發展上，大多難以有更多的邁進，但請不要氣餒，本周會有一波財運靠近，在這段時間裡，有機會接到外快工作，如果你是從事會計相關的工作，財運更旺，可能會有人請你幫忙算帳，並提供很不錯的酬勞，你可要好好努力，因為之後可能會被挖角，到更好的待遇環境工作。

第三名：血型B型+生肖屬馬

維修器材是件惱人的工作，需要相當大的耐心以及細心，如果你是維修業者，專門維修各種電子產品，在本周會是充滿挑戰的一周，在這段時間裡，將會接到許多較為棘手的維修工作，但你只要按照程序，一步步的檢驗，就能解決各種疑難雜症，同時也會獲得相當豐厚的報酬。

第二名：血型A型+生肖屬雞

生活總是需要各種不同的用品，如果你是經營雜貨店，或是生活用品店，本周將是生意興隆的一周，在這段時間裡，會有許多顧客前來光顧，甚至有大量訂貨的情況，讓生意蒸蒸日上，你只需要保持童叟無欺，維持良好的商譽，就能讓錢財滾滾而來，加速豐滿自己的財富。

第一名：血型B型+生肖屬狗

無論居住在什麼地方，水電已是生活中不可或缺的一部分，如果你是從事水電工程相關的工作者，本周有機會接下一筆大生意，在這段時間裡，可能會有大型單位與你洽談估價，你只要保持誠信，以專業來面對，就能簽下大單，讓自己的財庫瞬間飽滿，財富滿盈。

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