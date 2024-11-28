5星座穩交後氣死人！金牛啥都不說、天蠍控制欲強、2星座「愛面子又雙標」

曖昧的時候明明很甜蜜，怎麼交往後一直被氣得牙癢癢的。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『「星座」交往前很可愛🥰交往後～會把你氣暈的5個星座‼️』，建議參考太陽星座和月亮星座。

▍金牛座／當初超暖 現在啥都不說

在曖昧、熱戀期的時候你會感受到金牛座的體貼，處處都為你著想，是標準的暖男暖女，可是交往後卻好像越來越不懂他。貼心的金牛座就是因為太貼心、太為對方著想，所以不會把想法說出來，再加上金牛座對事情的步調都比較慢，有時候他還在想怎麼表達，就錯過了黃金時間，讓對方誤以為在生悶氣，但其實他們真的只是比較慢一點而已。

金牛座平常是很隨和的，只是有一些他堅持的事情他是不會讓步的，他們有自己的原則，所以不要輕易想改變他，否則絕對會是一場腥風血雨。

▍牡羊座、獅子座／愛面子又雙標

牡羊座和獅子座有一個很大的共同點就是「愛面子」，他們在感情裡都會有一點雙標，他們不喜歡別人管他們，卻想要掌控對方，他們比現出來的愛是很霸氣的，他們會用他們認為是愛對方的方式，給對方很多愛，但不見得是對方想要的。可能在剛開始曖昧的時候覺得這種霸道總裁的行為會讓人小鹿亂撞，但久了之後就會漸漸覺得自私。

而牡羊座和獅子座因為太愛面子，常常都報喜不報憂，有一些會讓自己很沒有面子的話就都不說，只會表現出自己表現好的那一面。但是這種不坦承的方式，反而會拉遠了兩人的距離，所以和這兩星座相處，一定要懂得溝通，引導他們將事情說出來，絕對不能硬碰硬，要動之以情。

▍天蠍座／窒息的愛 疑心病超重

天蠍座在感情裡的主控權是非常強的，他們會把對方看得緊緊的，用濃濃的愛去包圍對方，但是這種愛到最後會變得很沈重，讓人窒息。再加上天蠍座是不會輕易相信別人的，對感情也會有很多猜疑，一切都要在他的眼皮子底下他才會安心。

也不要忘記天蠍座是很細膩的，當他們有情緒、生氣的時候，他們是不會直說的，會一直用暗示的到你發現為止。如果對方一直沒有發現，他們就會開起冷戰模式。這時候想要哄好他們是很難的，除了要花很久的時間，他們的耳根子很硬，對他們不能硬碰硬，否則會演變成長期抗戰。

▍水瓶座／隨和變敷衍、故意唱反調

在和水瓶座曖昧、交往前，你會覺得他們是很隨和的人，雖然有獨特的個性，但還是不會擺架子，會好好配合另一半。但是交往後你會發現這種隨和慢慢變成敷衍，其實他們也是很固執的，覺得對的事情就不可能改變。

水瓶座的規矩一定要是自己定的，你越是想限制他們、越是告訴他們什麼不能做，他們就會調皮去做，這也是很多人覺得水瓶座又可愛又討厭的地方。而想要跟水瓶座溝通千萬不能用逼的，你用輕描淡寫的語氣或是抓著他們會唱反調這點，反而會有意想不到的結果。

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