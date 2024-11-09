可以深交！這三星座惜福又感恩…牡羊加倍奉還、他嘴賤卻知恩圖報

受到別人的幫助，有些人就是懂得感恩惜福，甚至一定會想辦法回報。星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享三個特別懂的知足與惜福的星座，建議參考太陽、上升和木星星座。

Top3 牡羊座／重情重義 念舊惜情

牡羊座是一個怕麻煩別人的星座，所以通常都不太願意請別人幫忙，但是如果在這個前提下還有人願意出手相助，牡羊座就會覺得這個人情意深重，將來一定會在能理所及的範圍內甚至加倍報答這個人。

Top2 天秤座／謙遜有禮 知恩圖報

天秤座非常重視朋友，誰對自己好都會點滴在心裡，他們天生就會重視並且期待這種友情的相助，所以如果有任何被幫助的事，天秤座一定會惜福並在將來將這份情還給對方。

Top1 天蠍座／受人點滴 湧泉以報/h2>

天蠍座其實很好強，不會在別人面前有示弱的表現， 但是如果有人在天蠍座低谷期或是需要幫助的時候主動送上溫暖，那天蠍座就會認為這是一種愛的表現，將來一定會湧泉以報。

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