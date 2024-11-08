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這些星座是「好老公」！天蠍疼某、 獅子打拚顧家、他賺錢能力驚人
老公找得好，幸福沒煩惱！女性朋友看過來，這些星座的男人十個有十個是好男人，星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享「績優股好老公的三個星座」，建議參考太陽、上升和火星星座。
Top3 天蠍座／專一可靠 疼子愛妻
眾所周知天蠍座是一個專情的星座，一但認定一段關係或一個人就會不離不棄。而天蠍座的績優股在於他認定的婚姻、家庭和愛的人，他會用一輩子去呵護， 特別是火星星座在天蠍座的男人，一定是一位疼子愛妻的好丈夫。
Top2 獅子座／幽默風趣 積極進取
獅子座對於自己份內的事都會一手包辦好，絕對不會在家裡吃軟飯，更不會有讓人覺得不積極的地方。而女生一定都會希望自己的另一半能兼具自己的事業，同時也花時間陪伴自己，而這正好就是獅子座績優股的地方。
Top1 金牛座／賺錢能力 有目共睹
金牛座的賺錢實力是大家有目共睹的，如果是丈母娘在看女婿，那金牛座一定是會給到滿滿的安全感。金牛座除了有賺錢的能力，在事業中更是會積極向上，擴大自己的財富，可以說是老婆看了滿意，丈母娘看了安心。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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