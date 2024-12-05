殺破狼星座／2025年感情運「最好、最壞」前三！白羊戀情戲劇化、天蠍有更多斬獲

2025年的星相變化較多，除了木星會轉換星座之外，金星上半年會在雙魚座～白羊座之間順行與逆行停留5個月。

除此之外，土星、海王星、天王星也會暫時轉換到下一個星座，接近年底時再回到原來的星座。因此2025年會是能量變化特別劇烈的一年，許多人會因為一些事件，彷彿大夢一場。

特別是在情感關係方面，上半年在金星逆行的狀況下，許多星座的情感變化也特別精彩。金星逆行時，也在冥冥之中鋪陳了某些星座在未來一年，甚至3年以上的命運，究竟哪些星座會因為2025年特殊的星相變化，在情感關係變得多彩多姿又幸福，哪些星座會不幸陷入陷阱，在往後的日子裡糾結不已呢？

參考：太陽星座、上升星座

感情運勢最幸福：

受到土星在感情宮位的影響，處女座長時間處在對情感悲觀的情緒中，2025年處女座會暫時擺脫悲情，陷入一段讓自己愉悅的關係中。在2025年1月3日開始，金星便進入到處女座的情感宮位，也許某些處女座會有新的邂逅，而某些處女座則是會與過去交往過的對象再度復合。

特別在3月～4月這段期間，金星與水星同時在處女座的情感宮位（雙魚座）逆行，曾帶有遺憾的情感關係會有修正的機會，即便是新的關係，也會因為金星長期待在情感宮位而使你感到愉悅。

更好的消息是，5月25日土星會暫時離開處女座的情感宮位，處女座上半年終於可以擺脫失敗的戀情所帶來的陰影，接受一段愉悅的關係，不過由於土星9月1日會再度回到處女座的情感宮位，9月的日月蝕期間也會發生在命宮與情感關係宮位的軸線上，9月將是處女座新戀情能否穩定下來的關鍵，但在這之前，至少處女座可以忘掉上一段戀情帶來的憂傷，再度回首，你會對情感的看法更加沈穩。

第二名：天蠍座

金星在2025年的1月3日會進入天蠍座的戀愛宮位，已經長時間處在苦戀狀態的天蠍座，2025年在戀情上會有新的斬獲。有些天蠍座與曖昧對象的關係更進一步。單身的天蠍座則有令人怦然心動的邂逅，很多是在一些意想不到的場合中相遇。

3月～4月金星與水星同時在戀愛宮位逆行，某些天蠍座會與前任情人復合，或是和長期處在曖昧狀態的對象關係更進一步。一直讓天蠍座消沈的土星會在5月25日暫時離開戀愛宮位，使天蠍座不再委屈在妾身不明的狀態。

一直在感情宮位（金牛座）造成關係不穩定的天王星，將在7月7日暫時離開，天蠍座至少有半年以上的時間會與喜歡的人穩定交往，不過9月1日，土星會再度回到戀愛宮位，直到11月8日天王星會逆行回感情宮位，天蠍座在經歷一段交往關係之後，才會明白經營情感關係並不輕鬆，不過2025年的能量會帶給天蠍座可進可退的機會，算是戀愛運勢還算不錯的一年。

第一名：雙魚座

一進入2025年，金星在1月3日就會進入雙魚座的命宮，為雙魚座帶來很特殊的戀情，這段戀情或許是過去曾經留下的遺憾，或是已經相識很久，突然發現兩人有很多相似的地方，3月～4月，金星與水星會同時從白羊座逆行至雙魚座，許多雙魚座會因為金星與水星同時逆行，陷入一段不可自拔的戀情中，這個對象和以往你選擇的情感對象有很大的差異，有些是年齡的差距較多，有些甚至是轉變性向，不過也有雙魚座會與過去喜歡過的人再度重逢，這段愛戀可望破鏡重圓。

但能否修成正果，就要看6月10日木星進入雙魚座的戀愛宮位（巨蟹座）後，才能確定關係是否能明朗化，同時，9月的日月蝕會發生在雙魚座感情宮位與命宮的軸線上，這段時間會是情感能否穩定下來的關鍵，如果是對的人，9月的日蝕會使得兩人很快速地走向婚姻關係，倘若這個人並不是一個適合的人，9月的月蝕也會讓你決定離開這段不健康的愛戀。

即便最後的結果是分手，雙魚座在吉星的庇佑下，也不會感到糾結與痛苦，很快就能從失敗的戀情走出，甚至還會有其他的對象可以發展，因此2025年，會是雙魚座桃花最為旺盛，情感關係特別愉悅的一年。

感情運勢最不穩定：

第三名：白羊座

對於白羊座來說，2025年上半年的戀情會是充滿戲劇化的時期。金星在2月4日會進入白羊座的命宮，3月～4月水星會同時在命宮逆行，白羊座在上半年很容易陷入一段難以自拔的戀情中，這個對象會與過去喜歡過的人很不一樣，有的白羊座甚至會轉變性向，或是與年紀相差很大的人交往。

也有些白羊座會與過去的戀人重逢，雙方都有復合的意願，3月30日，海王星也會暫時進入白羊座，使得白羊座會暈船得很厲害，沈浸在愛情中。

不過，甜美的戀情會在5月25日土星進入白羊座之後變調，很多白羊座突然被對方在精神上凌虐，或是無故被對方封鎖，你很想知道自己為何被討厭，卻始終找不到解答，土星會讓你自我感覺不佳，甚至為了這段愛戀感到患得患失，最快到了9月1日，土星暫時離開白羊座之後，白羊座才會領悟到，有一些事情是沒有答案的。

目前木星正在射手座的感情宮位，有些射手座正準備進入婚姻關係，有些射手座則邂逅想共渡一生的對象。如果還在單身狀態，金星會在2025年2月4日至6月6日進入射手座的戀愛宮位，兩顆大吉星加持了射手座的感情運勢，射手座可能在這段時間閃婚，或是與前任情人再度連絡上，或是邂逅了一位讓你難以釋懷的對象，或是在此時發現自己懷孕了。

5月25日土星也會開始進入射手座的戀愛、子女宮位，儘管戀情還沒有穩定，但由於金星與土星接連進入子女宮位，奉子成婚的機率較高。有一些射手座剛走入一段婚姻關係中，或是已經決定在2025年上半年舉辦婚禮，然而金星在3月～4月與水星同時在戀愛宮位逆行，曾經留有遺憾的前任情人可能再度出現在你生命中，使得射手座會流連在現任與前任之間難以取捨，但土星進入戀愛宮位的結果，可能使射手座兩頭都落空。

也有一些戀情穩定的射手座，在2月～5月金星進入子女宮位的時期突然懷孕，不過5月25日至9月1日，土星也進入射手座的戀愛、子女宮位，射手座將會被家庭與婚姻關係所束縛，感覺負擔沉重，未來兩三年，射手座會失去寶貴的自由，背負沈重的壓力。因此射手座在2025年，除了享受愛戀之外，也必須要有失去自由的心理準備。

金星2025年2月4日就會進入天秤座的感情宮位（白羊座），天秤座可能閃電陷入一段戀情中，或是與分手的對象再度重逢，3月～4月金星與水星會一起在天秤座的感情宮位逆行，還有一個日蝕發生在感情宮位，2月4日一直到6月6日，天秤座都會因為這段情感關係感到飄飄欲仙，殊不知，這可能是包著糖衣的毒藥，土星將在5月25日暫時進入天秤座的情感宮位，海王星也會在3月30日進入天秤座，等天秤發現對方不僅軟爛，還有些壞習慣，精神狀況不穩定，經常讓你感到焦慮與恐懼，兩人要分手就會變得十分困難了。

和前任復合的天秤座，會發現當初雙方分手的原因再度萌生，上半年的愉悅會越來越走向憂鬱與灰暗。

2025年9月1日土星會暫時離開感情宮位，天秤座會有幾個月的時間好好思考，究竟還要不要繼續這段不健康的關係，如果繼續交往下去，在2026年土星正式進入天秤座的感情宮位後，戀情會朝向更為病態的發展，因此天秤座在2025年5月25日～9月1日土星進入天秤座的這段時間，或許戀情的結局令你十分失望，但至少9月1日土星暫時離開感情宮位，天秤座還有反悔的機會，不過這段戀情帶給你的傷害恐怕是難以磨滅的。

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