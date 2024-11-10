殺破狼週運勢／雙子金錢運好「中獎率高」1星座當心血光之災

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星脫離不良相位的影響，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，受到眾人矚目。某些白羊座可以休幾天假，好好放鬆一陣子，將身心靈調理一番。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與天王星合相，會將許多帳單清償完畢，無債一身輕。有投資習慣的白羊座，先前帳面的虧損回本，可選在適當的時機出脫，資金落袋為安。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在戀愛宮位行進，受到冥王星影響，覺得喜歡的人控制欲太強，雙方常因此發生爭執。某些白羊座可能會遇到恐怖情人，常做出自殘的行為情緒勒索，使你感到很害怕。

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到在交通宮位的木星影響，需要到外地出差，差旅待遇雖然優渥，但當地的生活機能不便，舟車勞頓很久才能抵達。某些白羊座到海外旅行，因為交通突發事故，受困在異地，動彈不得。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的金星相位良好，到海外旅行，會選擇較為高級的旅店，充分享受豪華的設施與服務。某些金牛座則是因為特殊身份，在交通票券或住宿上獲得升等禮遇。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與天王星合相，受到太陽在感情宮位的影響，雙方因為一些事件撕破臉，甚至因此決定分道揚鑣。某些金牛座被喜歡的人封鎖，對方如同人間蒸發，情緒遭受嚴重的打擊。

金錢運方面，在財務宮位的水星受到木星以及在人際關係宮位的土星影響，聚會時先墊的費用，會有人賴帳不想付，又不好意思向對方索討，只好自己默默吞忍下來，下次再也不想與這些酒肉朋友往來。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，受到冥王星影響，與親人有些不愉快，雙方都不想退讓，家庭氣氛不太愉快。這段時間需注意居住環境電器、爐火的使用，並要當心門戶安全。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星相位良好，參加各種抽獎活動，中獎率高，會獲得自己喜歡的禮品。有投資習慣的雙子座，投資標的指數上揚，可選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月以及天王星影響，對目前的工作感到倦怠，萌生辭意。某些雙子座所待的公司營運不佳，可能在此時無預警被裁員，對於未來感到茫然。

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障頻頻，維修費用頗為驚人，外出時當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路，或搭乘大眾運輸系統，容易遇到冒失的駕駛人，這段時間需特別注意交通安全。

感情運方面，在感情宮位的水星受到木星與土星影響，與情感對象溝通不良，很多想表達的問題對方聽不懂，或是根本不想了解，常用極為粗魯的方式打發自己，感覺很受傷。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，水星持續在工作宮位行進，工作十分有效率，在很短的時間就把需花好幾天要處理的例行公事都做完了。然而水星受到木星與土星影響，做完自己份內的工作，還需要支援別人。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月與天王星影響，喜歡的人被其他的追求者橫刀奪愛，戀情戛然而止。某些巨蟹座則是發現自己是他人的第三者，必須快刀斬亂麻，與對方切割。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到天王星影響，某個朋友的行為、思想乖戾，已經無法與對方相處下去，會偷偷封鎖與對方的聯絡方式，斷絕往來。某些巨蟹座則是離開一個團體，覺得自己與某些人格格不入。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，並受到冥王星影響，會有一筆預期外的開銷，把積蓄全都敗個精光。某些巨蟹座容易被一些促銷活動誘惑，花很多錢購買平時捨不得買的昂貴商品。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，滿月與天王星呈現合相在志業宮位，會結束一個職務或任務，同時金星在工作宮位行進，會暫時休息一陣子，等到身心靈狀況調整好之後，才能再度執掌重要的案件。

本週須注意的部分

感情運方面，水星受到木星與土星的影響，目前的情感關係不穩定，某方有肉體出軌的現象。單身的獅子座容易尋求一夜情解決需求，但當心遇到爛桃花糾纏。

健康運方面，火星持續在命宮行進，並受到健康宮位的冥王星影響，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時會因為某些器官發炎，引起發燒的現象。這段時間需特別注意身體健康與人身安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到土星與水星影響，不要介入親朋好友的感情問題，以免公親變事主，或是成為箭靶。與人發生的糾紛需要尋求法律途徑處理，十分麻煩。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛、娛樂宮位行進，與喜歡的人相處甜蜜，關係可望更進一步。某些處女座正在搶購偶像的演唱會門票，會買到視野極佳的位置，可近距離看到自己喜歡的明星。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，與天王星合相，作業、論文、報告已經完成，只要通過考試，就能拿到學分。某些處女座則可能申請好海外的學校或是有交換學生的機會，正準備要出發到另一個國家從事學術交流。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到在夥伴宮位的土星以及家宅宮位的水星影響，儘管現在的職務十分亮眼，但是會有一些小人在背後扯你後腿，這些人可能是自己十分信任的夥伴或親人。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到滿月與天王星的影響，交通工具壽終正寢，要換新車了，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，都要當心交通意外事故。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與天王星合相，會獲得一筆資金，可將積欠已久的債務都清償完畢。有投資習慣的天秤座，會把手上較為不良的標的出清掉，就此停損。

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會清除家中不需要的東西，將之斷捨離，使生活清爽一些。某些天秤座在此時與家人一起相約出遊，共享天倫之樂。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，受到冥王星影響，某些親朋好友、同事、上司的侵略性太強，已嚴重影響到你的生活，甚至因此發生爭執，會封鎖對方的聯絡方式，獲得寧靜。

工作運方面，在工作宮位的土星受到在海外宮位的木星與在溝通宮位的水星影響，專業能力不足，功課也未做足，與相關人士溝通，容易被慘電。某些天秤座與人溝通不良，工作無法好好處理完成。

天蠍座：

整體運勢

面試運、考試運方面，金星在考試、面試宮位持續行進，面試新工作極為討喜，很快就能收到錄取通知，並盡快上工。參加任何考試，猜題極為精準，即便沒有特別準備，成績也可跨越門檻，獲得證照，或是考入公務機構服務。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位持續行進，即便沒有出遠門的打算，也會到附近的旅店過夜，享受高級的設施與服務，轉換心情。某些天蠍座會規劃幾天的輕奢旅行，好好放鬆自己的心情。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與天王星合相，在沒有任何徵兆的情況下，對方突然提出分手，使你感到很錯愕。某些天蠍座被喜歡的人封鎖、放鴿子，自己也不知做錯了什麼。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，受到在溝通、交通宮位的冥王星影響，會與上司撕破臉吵架，職場氣氛不良。某些天蠍座工作量暴增，還要不斷地跑外務，感覺十分疲累。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，經濟狀況較為寬裕，會購買一些奢侈品，或是品嚐昂貴的美食，犒賞自己一番。某些射手座會接到一個案件，報酬頗高，收益增加。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與天王星合相，完成了一個任務，或是結束了一個職務，會想休一陣子長假。某些射手座則是對工作倦勤，萌生辭職的想法。

遠行運方面，進入遠行宮位的火星受到在金錢宮位的冥王星影響，不惜傾家蕩產也要飛到海外參與一個的盛大的活動，某些射手座則是為了工作，頻繁出差，在海外奔波十分疲倦。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，與天王星合相，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，水星持續在命宮行進，容易著涼感冒或是感染病毒，引發呼吸系統不適，不斷咳嗽生痰。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮行進，修剪了頭髮，或是換了穿衣風格，受到周遭人的注意與讚美，感覺人緣變好了。某些摩羯座會有人對你表達好感，甚至被人告白追求。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到水星以及在交通宮位的土星影響，工作量增加，不斷要在許多地方奔波，每天都十分疲憊。某些摩羯座則是與同事或上司溝通不良，職場氣氛不佳。

感情運方面，滿月發生在戀愛、娛樂宮位，喜歡的人另結新歡，原本的戀情戞然而止。某些摩羯座的偶像發生醜聞或是突然結婚，使你也脫粉，無法繼續支持下去。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，有許多預期外的開銷，某些財務問題會需要上法院解決。有投資習慣的摩羯座，投資標的不斷下探，套牢在高點，甚至因此負債累累。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的太陽受到滿月能量影響，結束掉一個光鮮亮麗的職務，會想回鄉發展，或是改為在家工作的型態，讓自己生活可以自由與慵懶一些。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，受到冥王星影響，情感對象控制欲過於強烈，經常與你發生爭執，甚至看到對方都會感到恐懼。某些水瓶座則是遇到恐怖情人，不斷追蹤自己，覺得私生活被窺視。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與天王星合相，親人情緒陰晴不定，家庭氣氛不佳。某些水瓶座則是租約到期，必須要在很短的時間內找到新的居所搬遷，覺得很慌張。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到在感情宮位的木星以及在金錢宮位的土星影響，會因為一筆資金與人斤斤計較，損失的時間成本比金錢還珍貴。某些水瓶座會捲入別人的情感問題，公親變事主。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，交際應酬邀約較多，會有許多朋友送你禮物，或請客吃飯，並能好好與對方話家常。某些雙魚座在社群媒體發表作品或文章受許多人喜愛，瞬間爆紅。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在工作宮位行進，工作效率極高，可在很短的時間將許多事務處理妥當，然而水星受到土星與木星影響，主管或同事會因此要求你支援不是自己工作領域的事情，工作不減反增。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具壽終正寢，要換新車了，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路或搭乘大眾運輸系統，都要當心冒失的駕駛人，以免受傷。本週需特別注意交通安全。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到土星與在志業宮位的水星影響，本以為在家遠端工作會比較輕鬆，沒想到24小時都要待命，比上班還累。某些雙魚座則是要到外地出差，需要外出好幾天，很不放心親人或寵物沒人照顧。

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