農曆10月運勢(下)／ 兔有血光災、馬小心破財 3生肖財運佳

命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆十月份，十二生肖運勢大解析，虎、兔、龍、馬、羊、𤠣、狗要注意！」。這裡農曆十月是用節氣來看，從國曆11月7日「立冬」到12月6日。農曆十月是「亥月」，也是「驛馬月」，舉凡與交通、車關有關都要更加注意。

虎／福星高照 動中有財

本月逢到了六合的月份，也有「福德星」入座，如果之前有廣結善緣，在本月份遇到阻礙都會有福星高照，也會有貴人相助來逢凶化吉。工作機會很多，也會相對比較忙，但這也代表著賺錢的機會也很多。

本月也有一顆「捲舌星」入座，所以也要注意跟人的口舌是非， 做好自己的事情就好，不要去管別人閒事，以免讓自己的福氣沖掉。

想要開運，多穿黃色系、咖啡色系衣服，寶石可以配黃水晶、蜜蠟或金珀，多祈求土地公的保佑加持。

兔／把握機會 小心血光

本月逢到了三合的月份，事業、賺錢、感情都有很多機會，但是可能會心有餘力而不足，有時候看不到事情的成果，甚至會有幫忙被嫌棄的現象，但可以累積口碑，也容易被其他人看見，要好好把握。

如果有舊疾復發或是任何不舒服一定要馬上去看醫生或是做身體檢查，本月的任何病痛都是一個警訊，要盡快處理。除此之外也有血光的問題，在開車、騎車、開刀這部分都要注意。

想要開運， 多穿綠色系的衣服， 可以配戴綠珀、綠色水晶或綠幽靈，多祈求綠度母的保佑。

龍／事情解決 平常心面對

這個月是一個回歸、反轉的月份，可能是錢財破損、人際關係變化，遇到任何的阻礙就是平常心面對，讓自己冷靜，不要衝動行事，會有意外的收穫。

如果之前有任何的誤會、不愉快，在這個月也會告一段落，事情都得以解決，可以放下心中的石頭了，但是切勿樂極生悲。

想要開運，多穿紅色系、粉紅色系的衣服，可以配戴血珀或是紅色珠寶，多祈求作明佛母或咕嚕咕咧佛母。

馬／小心破財 女性貴人相助

本月有「破財星」飛入，容易亂花錢，錢財的流動也比較多，可以藉由布施或是買自己喜歡的東西來變相破財，千萬不要有投資或是借錢的狀況，也切勿有任何貪念。也不要去一些磁場比較混亂的地方，容易影響到自己的運勢。

這個月的貴人會是女性的貴人，尤其是長輩，無論是職場或是生活中都會有貴人相助，盡可能不要跟他們發生口舌之爭，多聽他們幾句勸都是好的。

想要開運，多穿綠色系的衣服，配戴綠珀，可以祈求黃財神，讓自己的財運變好。

羊／財庫佳 人紅是非多

本月適合求財庫、做財務規劃，有買賣房產、投資、保險等想法的人在這個月都可以多注意，如果是跑業務的在本月也很適合衝刺業績。本月人紅是非多，容易犯小人，不妨多分享甚至是多請客，自然有好的人緣。

本月也適合居家環境的處理，無論是施工動土、居家裝潢等，跟房子土地有關的都很適合，但是要注意動工的地方是不是煞方，否則容易影響到你的運氣。

想要開運，多穿紅色系、粉紅色系的衣服，想要求人緣、桃花多祈求作明佛母，遇到是非、官非可以祈求關公保佑。

猴／注意健康 小心感情糾葛

延續上個月一樣會很勞碌，家庭事業兩頭燒，要付出的地方很多，一定要注意自己的身體狀況，多付出一定還是有回報，保持平常心。

本月利女不利男，女性有很多機緣巧遇，錢財方面也不錯，男性容易有緋聞傳出。而無論男女，這個月容易遇上感情糾葛，不要讓自己陷入其中，有耐心的解決。

想要開運，多穿黃色系的衣服，配戴蜜蠟、金珀、黃色系的飾品都可以， 多祈求土地公的保佑。

狗／先得名後得利 經營家庭

本月有「太陽星」入座，適合求財，男性會獲得好名聲，並以名帶利，事業上順遂。女性容易勞累，很多事情必須親力親為，沒有不勞而獲的好運。

如果有結婚、懷孕或是週遭有喜事發生，都可以達到「有喜無災」的效果。想要安定下來，這個月也很適合經營家庭，或是與自己對話完整自己的內在，有什麼想不透也可以多和朋友聊聊，會有很好的開悟效果。

想要開運，多穿藍色系、黑色系的衣服，但是黑色不能太黑，例如藍黑色這種跟水能量有關的。配戴黑曜石、翁珀，多祈求觀世音菩薩。

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