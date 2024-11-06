明立冬到！命理師：「7生肖」走大財運 事業長紅

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本周四(11/7)進入立冬，冬天來臨，氣溫也開始降到1字頭，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，寒氣進逼，要小心感冒受寒，但有7個生肖財運燒滾滾、事業長紅。其中屬牛者，這段期間，財富鼻靈敏，可以嗅出哪裡可以賺大錢；生肖虎者，正、偏財運不錯，屬兔者這段期間要靠貴人帶財，生肖雞者幸運值偏高，屬龍者這段期間自帶光環，生肖馬者有非常強的偏財運，最後屬鼠著，天運加持，可以靠第六感讓口袋滿滿。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(11/7至11/22)運勢最強7生肖，分別是：

Top7 ：鼠

屬鼠的朋友，這段期間第六感超強，擁有天運的加持，溝通協調能力超強，能在事業上或任何事上達成目標，在海外、異地、地方上獲得高名聲與人氣，但身體方面要注意肝臟與血壓問題。屬鼠的女性，這段期間適合找對象，容易憑感覺快速找到另一半，可以把握這段天賜良機。

Top6 ：馬

屬馬的朋友，這段期間規劃與排程要多用智慧溝通，另一半會有所懷疑也別氣餒，只要把工作和身體顧好，偏財運非常強，但要儘量低調行事，別太高調。

Top5 ：龍

屬龍的朋友，這段期間自帶光環，容易成為眾人矚目的焦點，賺錢的機會也多，事業運與財運雙旺，升官與獲得名氣機會都很大，但要小心別亂投資，很容易入坑，也要注意行車安全，還有外出也容易有紛爭發生，把心力儘量投入在家庭跟事業、財富方面，是比較好的決定與選擇。

Top4 ：雞

屬雞的朋友，這段期間幸運值很高，與另一半、合夥人跟客戶互為貴人，雙方多溝通交流，能獲得不少的支持並因此獲得財富，但也要注意容易因錢財問題有所爭執，儘量做到公平、合情合理，才不會惹上麻煩。

Top3 ：兔

屬兔的朋友，這段期間很討喜，有無形的磁場保佑，貴人運很強，若跟另一半、合夥人及客戶多溝通交流，可擁有不錯的收穫，事業運強，有大財運的機會，但不適合大量投資，留點錢財在身上才是最好的方案。

Top2 ：虎

屬虎的朋友，這段期間會希望掌控一切，但也容易因此與人意見分歧產生衝突，儘量別談八卦會給自己惹麻煩。建議把焦點放回自我專業、財富跟優質人脈的經營上，因為此時正、偏財運正強，有大財運的機會，做到讓自己名利雙收吧！

Top1 ：牛

屬牛的朋友，這段期間對財富的靈敏度很強，能比別人更容易收到大環境給予的財富機會，有隱藏的大筆金錢或巨大國外財運的機會，此時做事千萬不要拖延，否則會錯失良機，要逼自己盡快完成任務，正常發揮，能增加不少人氣與名氣，事業上也有升官機會，人際關係多溝通與協調，也能讓事業更加順暢，注意花錢不要太靠感覺，以免後悔，還有要注意身體，有發炎與生病的跡象。

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