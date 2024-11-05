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農曆10月運勢(上)／ 牛防小人、雞家庭事業兩頭燒、2生肖當心車關

聯合新聞網／ 綜合報導
老師提醒驛馬月需特別注意交通車關，慎防血光之災。 示意圖／ingimage
老師提醒驛馬月需特別注意交通車關，慎防血光之災。 示意圖／ingimage

命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆十月份，十二生肖運勢大解析，蛇、豬、雞、牛、鼠要注意！」。這裡農曆十月是用節氣來看，從國曆11月7日「立冬」到12月6日。農曆十月是「亥月」，也是「驛馬月」，舉凡與交通、車關有關都要更加注意。

鼠／廣結善緣 切勿過度勞累

農曆九月累積的不少壓力，十月將會慢慢渡過，不過要注意這樣的情緒並非一兩天可以完成，或許上個月遇到許多不如意，不過轉念一想也許不是壞事，因為它會讓你看見真相。

建議多到外面走動，旅遊或是和老朋友多多聯絡，都可以為你帶來不同的思維，切記不要讓自己太累，「和自己和解」、「跟周圍的人和解」很重要。

想要開運，想跨越障礙建議穿金戴銀，金水相生的能量很好，還可以多多祈求觀世音菩薩庇佑，多念觀音心咒、六字大明咒或是讀心經。

牛／提防小人 先學會靜心

本月需注意交通安全性，生活可能出現變動，建議出現問題時先學會「靜心」，或許這些也是人生中的功課。

注意提防小人嫉妒，如果工作上有計畫，切記不要張揚或太早慶功，越低調越順利。要注意舊疾復發和身體健康，本月身體可能出現警訊，建議不要輕忽，即使沒有症狀也建議做健康檢查。

想要開運，建議穿戴紅色衣服或是珠寶、曬太陽、到南方多走動，祈求作明佛母或是「正義之神」關公。

蛇／當心車關 投資理財別衝動

除了注意交通車關，投資理財、借貸都切勿衝動，在投資或借款前皆需再三衡量風險，容易出現差錯，輕則增加壓力，重則產生負債，切記節流比開源更加重要。

與人談合作切勿貿然行動，這個月情緒與耐心可能較差，與人溝通時要更加有耐心和細心的處理，否則不論聽錯話或說錯話都會影響心靈。

想要開運，建議多穿著綠色系，可以多多祈求綠度母的加持渡過難關與危機。

雞／能者多勞 家庭事業兩頭燒

農曆十月可能付出了不少，很多事情都由自己承擔。不論是自我要求或是遇到豬隊友，追求完美的你可能會很忙很累，建議不要一昧的執著完美或想要去改變人事物，有時候靜下心來看或許都是最好的安排。

家庭事業兩頭燒可能讓你焦頭爛額，也可能遇上所謂生命的人生無常，這時理解、放下執念、改變心態很重要。建議好好犒賞自己，藉由美好的事物也是很好的舒壓管道。

想要開運，本月可攜帶蜜蠟、黃水晶，祈求土地公也會有如神助。

豬／勿自尋煩惱 保持感恩的心

農曆十月可能較為忙碌，切勿自尋煩惱、無病呻吟增加自己的壓力，你眼中的累，或許是別人羨慕想擁有的。

本月要注意說話時的態度，切勿過度自我為中心，可能引起旁人誤會，此時小人容易趁虛而入，保持正能量很重要，時時刻刻保持「感恩的心」也很重要。突破心魔後，本月將有很多貴人伸出援手。

想要開運，建議穿戴黑色或是金銀等珠光寶氣的東西，除了穿金戴銀，佩戴黑色系物品也能除障、除穢。也可多多祈求觀世音菩薩的加持跟庇佑，多念心咒都可以有求必應。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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生肖 立冬 算命

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