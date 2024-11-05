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不光進補！「立冬」3招開財運大法…一路旺到2025年

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為招財示意圖。圖/ingimage
圖為招財示意圖。圖/ingimage

11月7日(周四)就是廿四節氣的「立冬」，代表冬季就此開始。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「立冬」也有三招開運大法，只要照著做，有機會旺到2025年。

▍立冬招財方法

1.「立冬」當天財神在正東方，只要將紅包袋裡放168元或888元，置於家中的正東方位，放好七天後再拿去銀行存，會有意想不到的財富效果。

2.在「立冬」當天11月7日，早上06:12-6:20分，也就是今年立冬節氣交替時間，在這個時間點找個碗筷，碗裡可以放米或豆子，再插入一支筷子置於屋外或窗戶外，代表一根獨秀，也象徵「立冬」一支獨秀會有貴人或投資的好運氣，放一天後再丟棄即可。

3.「立冬」的太陽黃金度數為225度，因此在立冬當天隨身攜帶225元的錢在身上，切記一定要剛好，最好置於口袋裡，能吸收宇宙能量讓財氣不斷盤旋在身上。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立冬 財運

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