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12星座變老模樣…白羊老頑童、巨蟹會變胖、這星座「老愛提當年勇」
每個星座變老了會有什麼改變呢，會和從前一樣，還是會有明顯的轉變？
★魔羯座
自己的執念越來越深，對於工作有更深的體會
屬於永不言休，越老越不服老，
即使老了都會喜歡學習不同的技能
想要持續增值自己
★水瓶座
喜歡和年輕的人玩在一起
想要抱持自己年輕的心態
吸收不同的新資訊
尤其是科技類，新型的事物
★雙魚座
越來越無為
對很多事情都越來越看通透
對於身心靈的事情很重視
喜歡讓自己平靜的一切方式
★白羊座
年紀越大越來越像一個小孩
喜歡新鮮刺激的事情
越老越想要挑戰自己
做一些極限的運動
★金牛座
不喜歡承認自己年紀大
對於物質享受很重視
可能想要簡單的生活
但還是要保持一定的生活品質
★雙子座
還是會維持朋友圈子
參加不同的社交活動
想要體驗不同的生活
尤其是保持每天的忙碌
★巨蟹座
年紀越大，心廣體胖
對自己身材處於半放棄的狀態
只要每天活得快樂
會越來越宅，不太願意出門
★獅子座
時常回顧當年自己的威風
打扮浮誇不符合年紀
很會炫耀自己的家當
會願意與年輕的人交流想法
★處女座
養生達人
對於自己的健康非常重視
一大堆的保健品
對於維持自己的健康有一套學問
★天秤座
愛美到極致
會成為最優雅的老人
即使年紀變大也是很注意外表
這是一種氣質的培養
★天蠍座
有囤積的開始
會建立一種特殊的興趣
把家中佈置成為自己的專業
很喜歡懷念過去
★射手座
到處遊走
看遍世界
即使變老了
還是喜歡到處旅行
不會困在家中不出門
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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