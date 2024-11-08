12星座變老模樣…白羊老頑童、巨蟹會變胖、這星座「老愛提當年勇」

每個星座變老了會有什麼改變呢，會和從前一樣，還是會有明顯的轉變？

★魔羯座

自己的執念越來越深，對於工作有更深的體會

屬於永不言休，越老越不服老，

即使老了都會喜歡學習不同的技能

想要持續增值自己

★水瓶座

喜歡和年輕的人玩在一起

想要抱持自己年輕的心態

吸收不同的新資訊

尤其是科技類，新型的事物

★雙魚座

越來越無為

對很多事情都越來越看通透

對於身心靈的事情很重視

喜歡讓自己平靜的一切方式

★白羊座

年紀越大越來越像一個小孩

喜歡新鮮刺激的事情

越老越想要挑戰自己

做一些極限的運動

★金牛座

不喜歡承認自己年紀大

對於物質享受很重視

可能想要簡單的生活

但還是要保持一定的生活品質

★雙子座

還是會維持朋友圈子

參加不同的社交活動

想要體驗不同的生活

尤其是保持每天的忙碌

★巨蟹座

年紀越大，心廣體胖

對自己身材處於半放棄的狀態

只要每天活得快樂

會越來越宅，不太願意出門

★獅子座

時常回顧當年自己的威風

打扮浮誇不符合年紀

很會炫耀自己的家當

會願意與年輕的人交流想法

★處女座

養生達人

對於自己的健康非常重視

一大堆的保健品

對於維持自己的健康有一套學問

★天秤座

愛美到極致

會成為最優雅的老人

即使年紀變大也是很注意外表

這是一種氣質的培養

★天蠍座

有囤積的開始

會建立一種特殊的興趣

把家中佈置成為自己的專業

很喜歡懷念過去

★射手座

到處遊走

看遍世界

即使變老了

還是喜歡到處旅行

不會困在家中不出門

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。