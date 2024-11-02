網點名TOP5難攻略「木頭星座」 他們被動到讓人心好累？
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「木頭星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的木頭星座排行。
在戀愛中，有些人特別擅長表達自身情感，也能敏銳察覺他人對自己的心意；但相反的，也有些人天生缺乏「浪漫細胞」，較不擅長察言觀色，面對曖昧對象的暗示也無動於衷，因此容易被人貼上反應遲鈍的「木頭」標籤。本次我們便針對「木頭星座」進行觀測，快來看看你喜歡的對象是不是也上榜了吧！
「摩羯」悶騷被動直球對決更有用 「金牛」對戀愛反應慢半拍？
觀察近一年內「木頭星座」相關話題的討論，發現「摩羯座」最常被點名，許多人都對其有著「不浪漫、對戀愛訊號反應遲鈍」的印象；社群討論區便有網友分享自己嘗試攻略摩羯座的經驗，更打趣將追愛過程稱為「伐木」，認為對象是典型的摩羯男，「悶騷、不說話，相處過程真的太被動了，不管吃飯、跟同學出去玩都是我主動約的」，還無奈回憶交往前「他約我去看電影，還朝我伸手說他的手好冷，我以為那是暗示，結果他真的只是想跟我分享手很冷而已」。
不少網友都對摩羯座的木訥深感共鳴，但也有人摸索出與他們的相處之道，如「我家摩羯不教就是神木，只要直接把要求提給他就好了」、「我都會主動跟他說走路想要牽手、想要抱抱、我現在生氣…等等之類的，他了解了下一次他就知道了」，指出面對木頭的另一半，直球對決會比拐彎抹角的暗示有用。
討論聲量排名第二的「金牛座」也是不少網友心目中「個性務實、難被浪漫打動、對戀情反應慢半拍」的代表，有網友就形容自己的金牛座男友是「老老實實個性的直男」、「喜歡待在他建立的舒適圈，如果你要他花心思去耍浪漫，他會覺得這樣不舒服」；也有人發文提到自己與金牛男曖昧許久未有進展，因此決定主動出擊、最終告白成功，向網友報喜時說道「各位姐妹，喜歡金牛男真的重點是主動主動再主動」，就算被拒絕也可以及早停止自我內耗。
對於被貼上「木頭」的標籤，更有本身是金牛座的網友直言「我金牛，不跟我講喜歡我我只會覺得我不配，從而敬而遠之，基本漏接機率高達87%」。
另外，部分網友則認為「天秤座」的心思難以捉摸，有人解釋這是因為他們天性謹慎、不喜歡衝動行事，在感情上也追求雙方完美的平衡，並習慣多方權衡利弊，因此才會偶爾顯得較為被動冷淡。
便有網友表示追求天秤座的對象時「要主動出擊但又不能太積極」、「不能太過熱情也不能太過疏離」，若展現出的目的性太強，反而會讓他們吃不消而退縮；給天秤座一點時間審視、衡量彼此的相處，更有機會拉近兩人的關係。
最後，「雙子座」被網友形容為「在愛情裡是慢熱的，容易聊起來但不容易深入內心，也不容易放感情」、「不太會有效聊天也不趣味的人，基本上很難跟雙子保持好的感情」；而「牡羊座」在網友眼中，則是因個性較急、過於直率，經常容易忽視另一半的情緒和暗示，同樣是適合「要什麼直接說」的類型。
你也遇過這些「木頭星座」嗎？還是你自己的星座也榜上有名呢？在感情中每個人的步調不同，不是每個人都擅長浪漫和察言觀色，但或許正是這個彼此磨合、見證對方改變的過程，讓感情顯得更有趣而珍貴；也提醒大家星座只能作為參考，別因先入為主的觀念就錯過合拍的緣分！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「木頭星座」相關討論則數。
觀測期間：2023/10/23~2024/10/23，共一年。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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