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12星座為何對你不主動？有人不夠愛、有人愛面子、「這些星座」戀愛幼幼班

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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曖昧讓人受盡委屈，明明曖昧了這麼久為什麼他還是不主動？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『「星座」明明對你有感覺💓12星座為什麼就是不主動？！』，建議參考太陽星座和月亮星座。

▍基本宮 ： 牡羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座

「規矩、計畫 」佔基本星座內心裡很大一部分， 他們不喜歡突然發生的事件，大部分都是追求穩定的，也就是因為這樣，基本星座的人都需要非常大量的安全感。基本星座多多少少也都蠻愛面子的，所以在他們還沒有確認對方的心意 ，是不可能貿然行動的，頂多用暗示的來確認。

基本星座都有一個通病就是很會胡思亂想，也很會鑽牛角尖，包括牡羊座也是，很多人覺得他們都大辣辣的，其實真的知道他們的想法會被嚇到。有些人會覺得基本星座在感情裡很挑惕，但其實不全然是，他們只是外表看起來毫不在乎，但內心是會很糾結的，而且他們通常都很純情，所以要讓他們主動一定要身上有閃光點，他們才有可能會貿然瘋一次。

▍固定宮 ：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

固定星座會給人「有距離感」的感覺，無論他們看起來有多好相處，卻總是打不開他們的內心。很多固定星座在職場、交友圈都是一位能言善道、叱詫風雲的角色，但在戀愛理卻是一位實習生，話都不知道要怎麼說，很多時候並不是們不主動，而是因為不會表達，讓人會錯意。

固定星座很喜歡獨處的感覺，有時候獨處久了就會覺得不談戀愛也罷，自己 一個人也很好，因此對愛情很生疏，當真的遇到喜歡的人，卻連最基本的話都講不出來，甚至會自卑，這也是固定星座的通病。當你遇到一個固定星座表示自己很久沒有談戀愛，一定要有耐心，並且給予他們信心，這樣才是通往愛情的最快捷徑。

▍變動宮： 雙子座、處女座、射手座、雙魚座

很多人都認為變動星座沒有定性、抓不住，但他們就像汪洋中的小船，不是不能停泊，而是你有沒有本事讓他們靠岸。 變動星座骨子裡通常會有一絲絲優越感，會認為自己一個人遊山玩水也很好，不一定要找一個人綁住，但他們的內心卻是很渴望愛情的。

而變動星座的不主動其實很單純，就是他們沒有想要定下來，還不夠喜歡你，先將曖昧期繼續拉長，但他們也不希望你有下一步行動，因為會怕連朋友都做不成。 想要讓變動星座主動一定要讓他們愛你愛到卡慘死，要讓他們覺得讓愛沖昏頭不顧一切，要這麼強烈的愛意他們才會主動，否則他們一律「先觀察」。

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戀愛 星座

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