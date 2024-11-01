三星座秋冬有意外之財！天秤投資獲利、處女顧好本分、他錢來了擋不住

生活中有意外之財是一件很開心的事情。星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享，2024秋冬之際有偏財運的三個星座，建議參考太陽和上升星座。

▍NO.3天秤座／高人指點 投資獲利

在2024秋冬期間，天秤座很容易會有身邊朋友分享投資心得，或是得知一些資訊，這都是你的機會，而這些投資機會都是你之前沒有嘗試過的，建議可以大膽跨出舒適圈，並衡量自己能承受的底線，這樣的投資都是有獲利機會的。

▍NO.2處女座／事業耕耘 意外驚喜

很多人覺得自己就是一個家庭主婦、學生，所以事業跟自己無關，千萬不要這樣想！處女座在這個秋冬只要做好自己份內的事，無論是家事、功課等，都很容易因為自己斜槓的一面而有意外之財，可以好好期待一下。

▍NO.牡羊座／吉星加持 偏財運旺

牡羊座簡單來說就是財運好，能只是出去買個吃的，發票就中獎了。而當我們太多這種擋都擋不住的偏財運的時候，可以多多將意外之財捐一點出去，給有需要的人，回饋這個社會，這樣也可以更加的好運。

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