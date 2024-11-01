今年有夠賽？5星座年底逆風翻盤！雙子迎貴人、射手「之前吃的苦」都有回報

今年都還順利嗎？不順利也沒關係，還有最後兩個月的翻盤機會。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『「星座」2024年底前～將逆風翻盤！運勢銳不可當的五個星座』，快來看看想逆風飛行的自己有沒有上榜！

▍雙子座

到年底前，雙子座可能會覺得事情越來越多，但是這就是你表現的時候。雙子座的貴人運會非常好，就算在職場、生活上遇到困難，都會有貴人出來幫忙。所以建議這段時間，雙子座可以多多出外社交，廣結善緣，貴人也會隨之而來。

▍天蠍座

越靠近年尾，天蠍座會有很多合作的新機會出現，在社交方面就要懂的經營，在溝通的時候要特別小心。天蠍座在這段期間的直覺是很準確的，如果有在做生意的天蠍座只需要注意不要貪心，別人的意見要多聽，穩穩的把今年過完就好了

▍射手座

已經不順很久的射手座先不要覺得麻痹，因為你要開始順了。之前雖然過得不好，但是因為你持續在做，回報都要來了。而且射手座的貴人運也很不錯，試著打開交友圈，你會結識到三觀很合的人，保持正面的好心情，就會越來越順利。

▍摩羯座

想要逆風的摩羯座在最後兩個月要拿出野心，會有很多機會是需要你站出來帶領大家的，領導、同事都覺得你可以做到就代表「你一定可以做到」，拿出信心。在接下來的時間你要追求的是團體的進步，記得團隊越好、自己才會更好。

▍水瓶座

水瓶座越靠近年底會越看清自己的路在哪，想法會很多，第六感也很準。如果是從事創意相關工作或是需要動腦筋的水瓶座，會因為你的想法而有不錯的收益。唯一要注意的是有些水瓶座已經職業倦怠了，年底前這段時間絕對是可以衝刺的時候，要好好把握！

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