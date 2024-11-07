11月生肖整體運勢解析！鼠要注意健康、馬桃花冒出、狗別到處跑

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聯合新聞網／ 非貓不可
圖/pakutaso
圖/pakutaso

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢

屬鼠人

本月鼠寶寶，要多注意身體健康，尤其是呼吸道方面，要格外小心不要受到風寒，多加注意，以免傷風感冒，另外也要多注意飲食，過於刺激性的食物，要盡量減少，避免腸胃不適的問題。

屬牛人

本月牛寶寶，在職場上會有很不錯的發揮，尤其是下半月，許多工作能夠漸入軌道，並且解決掉很多累積已久的困難，但是記得要謙虛待人，身段要柔軟些，以免遭人忌妒，引發不必要的問題。

屬虎人

本月虎寶寶，在做人處事上，要多加收斂，情緒不要起伏不定，要記住，小不忍則亂大謀，不要因為一時衝動，而犯下錯誤，尤其在家庭關係上，與長輩間的相處，不要口出惡言，以免造成難以修復的關係。

屬兔人

本月兔寶寶，情感上要多注意自己心儀對象，多去關心，不要置之不理，否則原本穩固的感情，可能會有第三者介入，建議可以約對方去參加一些講座或文藝活動，能夠提升彼此關係，讓雙方情感更加穩固。

屬龍人

本月龍寶寶，運動量有下滑的跡象，有空多運動，能夠促進血液循環，維持良好體力，同時也能讓自己不會太過於懶散，沒事的時候，也可以一個人獨處，思考一下未來，會有很不錯的想法浮現。

屬蛇人

本月蛇寶寶，財運很不錯，多來自於正財，可以在工作上下點功夫，多加努力，有望在月底看到好成績，得到榮耀的光環，如果有投資理財的人，也可以多研究一下，有機會找到非常適合的投資目標。

屬馬人

本月馬寶寶，活動邀約不斷，會有許多交際應酬需要面對，桃花也會不斷冒出，但記得不要沉溺於五光十色中，容易讓自己失去鬥志，在感情上，要小心桃花劫，來路不明的異性，要多加防範。

屬羊人

本月羊寶寶，工作上可能會受到同事的欺壓，讓你備感壓力，但不要慌張，做好自己的本分，自然會有人出來替你主持公道，當真理降臨時，雖然可以一吐怨氣，但記得要寬容，能讓你的聲望更加提升。

屬猴人

本月猴寶寶，可以多到外面走動，有機會得到一場邂逅，或是被人搭訕，你可以多加觀察，對方對你真的是一見鍾情，但記得不要走得太快，仍然要多觀察一下，透過時間讓彼此更加了解對方。

屬雞人

本月雞寶寶，職場上或生活上，可能會遭遇器材損壞的情況，但是不要捨不得，該換新的，就趕快換掉，當作花錢消災，雖然有些破財，但善其事必先利其器，只要把工具準備好了，往後自然能夠賺回來。

屬狗人

本月狗寶寶，記得不要到處亂跑，這段時間的氣場較弱，容易沾染到不乾淨的磁場，沒事最好待在家裡，運勢才不會受到影響，尤其是醫院或是喪家，切記沒有必要，不要接近，就能夠平安度過。

屬豬人

本月豬寶寶，學習能力很不錯，可以多參加一些課程，多吸收一些資訊，能夠獲益良多，打開思想上的新境界，也可以順便多交一些朋友，本月的人緣不錯，能夠遇到許多志同道合的人。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

月運勢 生肖運勢

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