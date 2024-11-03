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惰性超強！最容易懶散生肖TOP5 羊缺乏衝勁、鼠安於現狀、第一名寄託別人

聯合新聞網／ 非貓不可
圖/pakutaso
圖/pakutaso

在競爭強烈的世界裡，每個人都有努力的態度，但有時候也會有惰性，在不同的情境下，就容易觸發出內心底層懶散的情緒，一起來看看，最容易懶散的生肖TOP5。

第五名：

充滿神秘感的蛇寶寶，本身具有強烈的靈動力，常會冷眼觀看事物，心中默默打量，往往表現出沉著的應對能力，一出手就要立即見效，但大多時候，蛇寶寶寧願活在自己的世界裡，懶得管別人的事，因此容易給人懶散冷漠的感覺。

第四名：羊

溫和寬容的羊寶寶，與人相處時，特別能展現出和善的一面，常常不會有太多意見，也願意與他人合作，聽從他人的指揮，變得容易隨波逐流，羊寶寶覺得，別人怎麼說，就怎麼做，想那麼多幹嘛，所以就有缺乏衝勁，懶散的態度。

第三名：鼠

適應能力超強的鼠寶寶，能夠在各種不同環境中找到適合的位置，順利存活，他們其實是積極也很勤奮努力的，但當一切就緒時，鼠寶寶就會安於現狀，不會想要突破，加上眼光有時不夠長遠，就會開始懶散，奉勸屬寶寶，要居安思危。

第二名：虎

陽光有朝氣的虎寶寶，全身充滿雄心壯志，對於事物的熱情追求非常強烈，雖然常剛愎自用，但也勇於嘗試，只是當面對挫敗時，虎寶寶容易萬念俱灰，變成喪志的大貓，開始頹廢懶散，建議在這時候，多給他鼓勵，才能讓他重新虎虎生風。

第一名：

精力旺盛的豬寶寶，做起事情來特別賣力，那股熱情往往能帶動身邊的人，但是當豬寶寶遇到困難而又繁雜的問題時，就會開啟內心的天真浪漫，總覺得一定會有奇蹟出現，因此就會變得懶散，把一切希望都寄託在他人身上。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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