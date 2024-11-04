快訊

美選倒數48小時！川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

颱風銀杏增強中！吳德榮曝侵台機率 北台轉涼低溫下探16度

聽新聞
0:00 / 0:00

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「注意1點」：保證財源廣進

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要拿出努力不懈的精神，就能讓自己名利雙收，有人則是按部就班，不要慌張，就會看到滾滾錢財落入荷包中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬猴

運動能讓自己充滿活力，擁有健康的身體，如果你是賽場上衝鋒陷陣的運動員，在本周會有相當好的表現，這段時間裡，你要好好維持最佳狀況，如果有參加比賽，更要拿出努力不懈的精神，就有機會贏得好成績，除此之外，也會獲得一筆不錯的獎金，讓自己名利雙收。

第四名：血型O型+生肖屬羊

臨時工作者的工作型態，常常五花八門，包羅萬象，如果你是專門打零工的人，本周將有許多工作等著你去上任，這段時間裡，請保持手機通暢，讓需要你幫忙的人都能找得到你，屆時會有許多工作機會讓你選擇，帶來滿滿的財富，但記得一定要量力而為，才不會累壞了自己。

第三名：血型AB型+生肖屬兔

演藝工作新鮮又有趣，常常能替人帶來許多不同的驚喜，如果你是演藝工作者，特別是活動主持人，在本周是你直衝雲霄的一周，在這段時間裡，有機會接到許多不同廠商的邀約，參與主持各種不同的活動，你只要做好功課，保持專業，就能替你贏得滿滿的財富。

第二名：血型A型+生肖屬雞

美食能讓人心情愉悅，也能讓人精神滿足，如果你是餐廳的經營者，特別是中式餐廳，在本周會有許多客人前來訂位，在這段時間裡，一定要全副武裝，枕戈待旦，無論是外帶或內用，都將讓你忙得不可開交，但只要按部就班，不要慌張，就會看到滾滾錢財落入荷包中。

第一名：血型O型+生肖屬牛

網路世界無奇不有，除了充滿各種不同的資訊外，更有各種不同的商品任君挑選，如果你是網路代購業者，在本周會有很多客人絡繹不絕的前來下單，如果你所代購的商品越高價，那麼所得到的獲利也會非常可觀，但記得一定要小心謹慎，只要不弄錯訂單，保證能財源廣進。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 血型 財富 餐廳

延伸閱讀

4大生肖2025福星高照！鼠、馬投資看俏 1類人迎財運爆發期

4星座天生老闆命！獅子擅長挖掘員工潛能 天蠍戰略眼光超好

三星座很愛嫌另一半！處女越愛你越嚴格、「這星座」自以為是情趣

5星座越老越有錢！金牛存錢大王、天蠍投資精準、他為家人拚命賺

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：牡羊易被情勒 水瓶貴人提拔

冥王魔羯衝刺，天蠍與手足及朋友關係有突破性發展，大型機構、公家機關或年長者的問題爆發，考驗危機處理的應對。火星進獅子，親子關係活絡，影響好壞兩極。眾人享受大型活動的熱烈氛圍，演藝圈各類消息頻傳。火冥對分，當心踩到他人底線，衝突容易放大惡化，參加聚會要注意自身安全。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「注意1點」：保證財源廣進

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要拿出努力不懈的精神，就能讓自己名利雙收，有人則是按部就班，不要慌張，就會看到滾滾錢財落入荷包中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

周四立冬！青蛇年犯沖4生肖當心 2生肖運勢一飛沖天

11月7日迎來節氣「立冬」，民俗專家廖大乙提醒，立冬是運勢轉換關鍵期，明年「青蛇年」犯太歲的屬蛇、豬、虎、猴4生肖當心，...

每日星座運勢／金牛小小的貼心舉動 有助提升財運

2024-11-04牡羊座短評：偶爾也要自己掌握主導權。【整體運】小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中

惰性超強！最容易懶散生肖TOP5 羊缺乏衝勁、鼠安於現狀、第一名寄託別人

在競爭強烈的世界裡，每個人都有努力的態度，但有時候也會有惰性，在不同的情境下，就容易觸發出內心底層懶散的情緒，一起來看看，最容易懶散的生肖TOP5。

殺破狼週運勢／獅子桃花旺盛時期 處女事業如日中天

處女座工作運方面，木星持續停留在志業宮位，目前事業如日中天，在職場成為受人矚目的焦點，某些處女座工作性質自由，可在家中遠端辦公。但由於木星受到在家宅宮位的金星影響，做事的效率也會變得較差。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。