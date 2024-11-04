本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「注意1點」：保證財源廣進

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要拿出努力不懈的精神，就能讓自己名利雙收，有人則是按部就班，不要慌張，就會看到滾滾錢財落入荷包中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬猴

運動能讓自己充滿活力，擁有健康的身體，如果你是賽場上衝鋒陷陣的運動員，在本周會有相當好的表現，這段時間裡，你要好好維持最佳狀況，如果有參加比賽，更要拿出努力不懈的精神，就有機會贏得好成績，除此之外，也會獲得一筆不錯的獎金，讓自己名利雙收。

第四名：血型O型+生肖屬羊

臨時工作者的工作型態，常常五花八門，包羅萬象，如果你是專門打零工的人，本周將有許多工作等著你去上任，這段時間裡，請保持手機通暢，讓需要你幫忙的人都能找得到你，屆時會有許多工作機會讓你選擇，帶來滿滿的財富，但記得一定要量力而為，才不會累壞了自己。

第三名：血型AB型+生肖屬兔

演藝工作新鮮又有趣，常常能替人帶來許多不同的驚喜，如果你是演藝工作者，特別是活動主持人，在本周是你直衝雲霄的一周，在這段時間裡，有機會接到許多不同廠商的邀約，參與主持各種不同的活動，你只要做好功課，保持專業，就能替你贏得滿滿的財富。

第二名：血型A型+生肖屬雞

美食能讓人心情愉悅，也能讓人精神滿足，如果你是餐廳的經營者，特別是中式餐廳，在本周會有許多客人前來訂位，在這段時間裡，一定要全副武裝，枕戈待旦，無論是外帶或內用，都將讓你忙得不可開交，但只要按部就班，不要慌張，就會看到滾滾錢財落入荷包中。

第一名：血型O型+生肖屬牛

網路世界無奇不有，除了充滿各種不同的資訊外，更有各種不同的商品任君挑選，如果你是網路代購業者，在本周會有很多客人絡繹不絕的前來下單，如果你所代購的商品越高價，那麼所得到的獲利也會非常可觀，但記得一定要小心謹慎，只要不弄錯訂單，保證能財源廣進。

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