農曆十月吉星高照：哪些命格福氣滿滿、鴻運當頭？

甲辰年農曆十月（國曆2024/11/01～2024/11/30），恰逢立冬與小雪節氣，開始入冬，寒潮來襲。生氣閉蓄，萬物收藏，正是享受豐收，休養生息的季節。在這利於養藏的月份，你的運勢是強還是弱？各方面能否收放自如？常有好運相伴嗎？今天，科技紫微網為你分析一二。

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運氣最好：

命宮廉貞-運氣爆棚、諸事順遂

愛情最甜：

命宮天梁-愛有回饋、感情升溫

事業最旺：

命宮紫微-紅紅火火、易有收穫

財氣最豐：

命宮太陽-求財順利、易獲金援

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★☆☆☆☆

此月總運遇冷空氣，難有好運降臨。各方面難有進展，在忙碌中跌跌撞撞，易感壓力。多留心人際衝突，與人接觸互動多一些理解與包容，太想爭輸贏、不妥協易受挫。

命宮有破軍

幸運指數：★★☆☆☆

運氣不佳，多有不順的月份。各方面進展較緩慢，越心急越易受挫。與其求快，不如靜下心來做好規劃，放慢腳步反而更能看清情勢，逐漸轉運。多留意身心健康，適當運動。

命宮有廉貞

幸運指數：★★★★★

幸運之神眷顧，多能心想事成的一個月。諸事多順遂，有機會實現近期小目標，利推行新計劃。也易感受到周圍人的關心與照顧，遇事多能因貴人助力而順利化解。

命宮有貪狼

幸運指數：★★★☆☆

運氣平平，各方面多能平穩推進，不易出錯，也不太容易有驚喜的月份。自由可控的時間頗多，有機會拜訪親友、客戶，與好朋友相約聚會等，多能維繫較好的人際關係。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★★★★☆

頗有好運氣，各方面多能順利開展的月份。特別是在學業、事業面，幹勁十足，表現機會頗多，易在考試、比賽、表演等中取得好成績，成為眾人追捧的對象。

命宮有天府

幸運指數：★★★☆☆

這個月有平淡如水、無所事事的傾向。沒有繁忙的事務纏身，閒暇時光增多，讓你有些空虛無聊。有利安排休閒娛樂活動，多出門走走、曬曬太陽，保持樂觀可提振運勢。

命宮有武曲

幸運指數：★★☆☆☆

此月運氣不顯，不利行動、衝刺，宜靜心蓄力、自省、查漏補缺。暫時無法達成的目標不妨先放一放，制訂近期可行的小目標，做力所能及的事，會順利許多，也易有收穫。

命宮有天相

幸運指數：★★★★☆

運氣不錯的月份，好運氣就像冬日暖陽一般，為你的身心注入源源不斷的能量。正是發揮才能、運用人脈資源的時機。抓住好運，事業面、財富面多能有實質收益。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★★★☆

諸事多順遂，好運常相伴的一個月。尤其是財富方面，有機會賺外快，投資理財也多能抓住先機，易有實質進帳。遇資金周轉困難時，也多能獲得親友金援，順利度過難關。

命宮有巨門

幸運指數：★★☆☆☆

此月運氣不太好，易被人誤會。在人際互動上易用力過猛，說話比較直，難以顧及周圍人的感受，不太受歡迎，被人誤解而不自知。別急於表達，嘗試多聆聽，可提升運勢。

命宮有天機

幸運指數：★★★★☆

運氣很不錯，諸事多順利的一個月。與親友接觸溝通頗為愉悅，有利多與他們增進互動，聚會、吃喝玩樂、結伴出遊旅行等，易有溫暖、充實感，彼此間的關係更和睦。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★★☆☆

運氣平穩，各方面進展多有序的一個月。有較多閒暇時光，關愛自己和家人可心生愉悅。有利早睡晚起，確保充足睡眠，時常曬曬太陽，可增強體質，身體好運氣也易提升。

命宮有天梁

幸運指數：★★★★☆

這個月你的人緣良好，易有好運加持。特別是感情面，有機會接觸到不同領域的優質桃花。單身者易日久生情，成就一段良緣；有伴侶者易沐浴在愛河中，甜蜜而滿足。

命宮有天同

幸運指數：★★★☆☆

運勢有先抑後揚的趨勢，上半月各方面易有麻煩事，小心太愛操心別人的事而幫倒忙，吃力不討好。做好份內事，少管閒事。下半月運勢較平穩，易想通一些事，心情轉好。

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