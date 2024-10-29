快訊

康芮颱風逼近！氣象署17:30分發布海警 預估最接近、影響明顯時間曝

大陸首富換人！擠下農夫山泉創辦人 他41歲靠抖音身價逾1.5兆

NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷

聽新聞
0:00 / 0:00

4星座天生老闆命！獅子擅長挖掘員工潛能 天蠍戰略眼光超好

聯合新聞網／ 綜合報導
4個星座天生具有領導魅力。示意圖／ingimage
4個星座天生具有領導魅力。示意圖／ingimage

有些人天生具有領導魅力，加上勇敢追求夢想，最後一步步邁向成功。搜狐網》探討四大星座，分別是牡羊、獅子、天蠍、摩羯座的朋友，如何在商業領域中大放異彩，成為人生的贏家。

牡羊座

以充沛的熱情和活力而聞名，他們性格直率，勇於追尋夢想，面對挑戰時從不退縮，始終向著目標前進。憑藉迅速的決策能力，牡羊座能夠引領團隊走向成功。他們始終把握住每一個機會，創業之路上無往不利，將事業推向新高峰。

獅子座

獅子座的朋友自信且充滿魅力，對領導有著強烈的渴望，他們不僅能夠激勵團隊，還能挖掘員工的潛能，展現出卓越的管理能力。在商業競爭中，獅子座的果斷和勇氣使他們始終保持優勢，進而取得顯著的成功。

天蠍座

天蠍座以其深思熟慮的戰略眼光著稱，他們擅長布局與計畫。在商業對抗中，往往能運籌帷幄，擊敗競爭對手。天蠍座的成功不僅來自於智慧，還源於他們敢於追求夢想的勇氣，這使得他們在商界始終占有一席之地。

摩羯座

摩羯座的人以穩重務實著稱，擁有強烈的責任感。他們勤奮不懈，面對現實從不畏懼。摩羯座在事業上始終保持冷靜與耐心，注重細節，追求完美。他們的成功是對其不懈努力的最好回報，展現出作為領導者的韌性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天蠍座 搜狐網 摩羯座 牡羊座 獅子座

延伸閱讀

台灣World Gym「以下剋上」買美國母公司！ 她揭不尋常隱情：反攻世界？

戳洞、用牙啃…養樂多怎麼喝？ 官方曝正確飲用法

他不解「冷門泡麵」堆滿超商貨架一整層 一票愛好者急喊：看到先掃10碗

他3年前賣光5張台積電all in這檔 鄉民翻舊帳一算：損失450萬

相關新聞

4星座天生老闆命！獅子擅長挖掘員工潛能 天蠍戰略眼光超好

有些人天生具有領導魅力，加上勇敢追求夢想，最後一步步邁向成功。《搜狐網》探討四大星座，分別是牡羊、獅子、天蠍、摩羯座的朋友，如何在商業領域中大放異彩，成為人生的贏家。

10月31日萬聖節禁忌多！三星座偏財運強、三事別做恐惹鬼上身

10月31日就是萬聖節了，也是傳說中的「西洋鬼節」，很多人會扮鬼跑趴，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，萬聖節有三禁忌，也不要太鐵齒以免引鬼上門。另外有三星座萬聖節前後也有偏財運，不妨小賭怡情，打牌或是買個彩券，都很容易發財。

三星座很愛嫌另一半！處女越愛你越嚴格、「這星座」自以為是情趣

俗話說，「相愛容易相處難」，有些人對於伴侶就是很愛挑三揀四的，總嫌棄哪裡不夠好，或是要求多多。旺好運分享「這些星座對戀人就是很愛挑剔」，快看看都有誰上榜。

每日星座運勢／摩羯新角度考慮問題 超越常規突破

2024-10-29牡羊座短評：今天的精神狀態不錯。【整體運】戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工

4大生肖2025福星高照！鼠、馬投資看俏 1類人迎財運爆發期

財源滾滾！《搜狐網》指出，2025年雖是充滿挑戰的一年，但四大生肖將福星高照，分別是屬鼠、龍、馬、豬的朋友，有望獲得橫財。

威力彩上看6.3億！命理師曝「6面相易中獎」 蒜頭鼻快試手氣

威力彩連續25期槓龜，目前頭獎獎金已上看6.3億，將在今（28日）晚開出。研究塔羅的小孟老師在臉書上分享六種中獎面相，包括圓臉、蒜頭鼻的民眾，不妨試試手氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。