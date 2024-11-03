殺破狼週運勢／獅子桃花旺盛時期 處女事業如日中天

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會獲得一些兼職的機會，收益雖然不多，但不無小補。在財務宮位的太陽脫離不良相位的影響，市場交易指數普遍上揚，所持有的標的回歸原來的水位，會尋求適當的時機獲利了結。

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，到海外旅遊食宿與行程都是極為昂貴的，但由於金星受到木星的影響，對於服務品質也會十分挑剔。某些白羊座需要到外地出差，差旅待遇良好，不過所要去的地區生活機能不佳，覺得很辛苦。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，會與某個對象一見鍾情，很快陷入熱戀中，但由於火星受到冥王星影響，兩人進展過快，會發現對方控制慾很強，是個恐怖情人，此時想脫身變得很困難。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到進入戀愛宮位的火星影響，陷入職場戀情中，容易被他人質疑你的專業能力。某些白羊座會被主管騷擾，對方覺得是表示好感或追求，但你覺得已經超出應有的分際。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的太陽脫離不良相位的影響，與曖昧對象關係明朗化，雙方互訴衷曲，正式交往。單身的金牛座被某個人無心的行為煞到，喜歡上一個性格正面快樂的人。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，會因為被動收入增加，有餘裕的資金可以買些奢侈品。有投資習慣的金牛座趁著市場行情不錯，出脫手上的持股獲利，但由於金星受到木星的影響，賺到的錢都花在享樂上，沒有存下來。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到進入財務、慾望宮位的水星影響，會被一些人開黃腔，受到言語性騷擾，感到不舒服。某些金牛座則是與人發生財務糾紛，甚至需要尋求法律途徑解決。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與親人相處不愉快，經常發生爭執，家庭氣氛不佳。某些金牛座經常被鄰居的噪音所打擾，會忍不住找對方理論，甚至請執法人員來威嚇對方。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽脫離不良相位影響，職場許多問題因為自身靈活的手腕而排除，成為同事們所依賴的人物。某些雙子座承接一個重要職務，會需要做許多重要決策。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星與木星相位皆不良，情感對象用許多方式討好你，卻覺得對方太粘膩，很需要個人空間，會希望與對方拉開一些距離，不要天天膩在一起。

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障頻頻，維修費用十分驚人。駕車外出，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。即便是走路或是搭乘大眾運輸系統，很可能不小心受傷，這段時間需特別注意交通安全。

健康運方面，在疾厄宮位的冥王星受到火星影響，泌尿道容易發炎，不舒服。注意水分攝取與私密處保養與清潔。太陽在健康宮位行進，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的問題，千萬不要輕忽。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的太陽脫離不良相位的影響，與戀愛對象之間的誤會雨過天晴，雙方反而因此關係更進一步，某些巨蟹座則是搶到偶像演唱會門票，覺得自己是人生勝利組。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在海外宮位的海王星有良好連結，會交到許多來自異國的朋友，進行文化交流，覺得十分有趣而充實。某些巨蟹座則是在外地受到當地人幫助，覺得十分感動。

本週須注意的部分

工作運方面，金星與水星齊聚在工作宮位，相位不良，目前業務量較少，閒得發慌，會對於公司或組織前途感到憂心。某些巨蟹座則是覺得目前的工作內容太簡單，會想轉換跑道進入更有挑戰性的產業。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到在夥伴、感情宮位的冥王星影響，預期外的花費太多，荷包不斷失血。某些巨蟹座的合作夥伴或是情感對象在資金上需要調度，會基於信任，借錢給對方，但這筆金錢可能至此之後有去無回。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，正挑戰一個新型態的工作或產業，離開原有的舒適圈反而覺得更有趣。某些獅子座則是嘗試將副業轉正，雖然正在過渡時期，但已經逐漸打好基礎，穩定下來。

家宅運方面，太陽在家宅宮位行進，會將家宅好好整頓一番，斷捨離一些沒有用的東西，生活清爽許多，需要搬家的獅子座，會尋求到不錯的物件，移居到環境不錯的區域，心情也煥然一新。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到在人際關係宮位的木星影響，桃花旺盛的時期，會有追求者對你表示好感，但對方可能已經結婚或有穩定伴侶。感情穩定關係的獅子座，當心戀情被第三著介入。

健康運方面，火星進入命宮，受到在健康宮位的冥王星影響，工作量瞬間暴增，容易過勞，引發許多器官發炎，特別注意泌尿道的問題，忙碌時不要忘記攝取水分，同時需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會快閃某個城市，到想朝聖的景點打卡，好好享受當地有名的美食，離開一成不變的生活，轉移情緒的壓力。某些處女座需要到異地出差，在工作之餘遊覽當地時，發現許多小驚喜。

工作運方面，木星持續停留在志業宮位，目前事業如日中天，在職場成為受人矚目的焦點，某些處女座工作性質自由，可在家中遠端辦公。但由於木星受到在家宅宮位的金星影響，做事的效率也會變得較差。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到進入心靈宮位的火星影響，情感對象有情緒暴力的問題，喜怒無常，覺得對方是恐怖情人，會想以人間蒸發的方式，逃離對方的生活圈。

家宅運方面，水星與金星持續在家宅宮位行進受到木星影響，租約到期，需要趕緊找到新的居所，可尋求到環境不錯但價錢偏貴的物件。某些處女座計畫與家人一起出遊，但因為工作太過忙碌，正在思考是否要放棄一起參與的機會。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的太陽相位良好，薪資會有微幅的調整，對改善經濟狀況不無小補。某些天秤座會在此時尋求兼職或副業增加收入，手頭可因此寬裕不少。

旅遊運方面，水星與金星齊聚旅遊宮位，到異地旅遊，會選擇較為高級的旅店，享受各種特殊的設施與附加的服務。但由於金星受到木星影響，對於食宿品質也較為挑剔。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，常收到許多交際應酬的邀約，有許多朋友突然聯絡，當心會被推銷保險或是直銷產品，也可能有一些麻煩的事情要請你幫忙。

工作運方面，土星與海王星在工作宮位退行，被同事或主管職場霸凌，除了要處理不屬於自己職權的工作，還可能因為他人疏失被陷害，在職場須謹言慎行，小心背黑鍋。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，水星與金星在金錢宮位行進，薪資會有微調，或是因為特殊表現，得到額外的加給。然而金星受到在財務宮位的木星影響，辛苦賺的錢必須要繳為數不少的保險費用，或是需要償還貸款、負債，自己都沒享受到。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的海王星受到在金錢宮位的金星影響，對於尚未成熟的戀情，當心被對方以各種詐術騙錢，之後人間蒸發。有追星習慣的天蠍座，在網路購買演唱會的票券，容易被黃牛勒索，賺取暴利。

工作運方面，火星進入志業宮位，工作量暴增，有各種雜事需要處理，同時由於火星受到在交通、溝通宮位的冥王星影響，常常需要跑外務，或是出差。某些天蠍座則對上司不滿，爆發口角，雙方溝通不良，職場氣氛也變得詭譎。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到在志業宮位的火星影響，上班或是參加各種重要會議很容易因為突發性的交通事故，造成嚴重遲到。外出時要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，會有許多人對你表示好感，甚至大膽追求。但由於金星受到在感情宮位的木星影響，當心被爛桃花纏上，某些射手座已經有穩定伴侶，最好與剛認識的朋友保持安全距離，以免影響到正緣。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，在十分有挑戰性的領域表現亮眼，在不穩定的環境中反而更有利於你。某些射手座的職場危機處理能力佳，成為工作領域不可或缺的重要人士。

本週須注意的部分

學業運方面，火星進入學業宮位，受到冥王星影響，會遇到蠻橫不講理的指導者，可能會鑽法律漏洞，要求你處理違法的事務，當心被陷害。某些射手座的論文或報告引發爭議，必須要花許多時間重新整理內容。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到火星影響，會常常有出國、遠行的需求，住宿、交通花費龐大，在海外的現金甚至不夠用。某些射手座則是收到各種稅單或罰單，荷包大失血。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，太陽在人際關係宮位行進，相位良好，會遇到許多思想與行為都很正面的人士，多與這些人接觸，不論是情緒、身體健康或是運勢都似乎獲得提升。某些摩羯座遇到困難會有貴人伸出援手幫忙，脫離險境。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星相位良好，正陷入前衛的戀情中，你會覺得現在這樣的情感狀態比較適合自己。某些摩羯座突然被一些耽美作品吸引，逐漸成為快樂的腐女。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到金星影響，目前工作的單位、職務、薪資待遇看起來很不錯，但內容十分無聊枯燥，會覺得很浪費生命，而思考新的可能性。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，一些器官有發炎的現象，嚴重的話甚至需要動手術治療。這段時間需特別注意身體保養與人身安全。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，太陽在志業宮位行進，職場有許多重大的決策都仰賴你規劃、決策，會決定整個組織未來的走向。某些水瓶座工作能力深受上司的器重，在專業領域深受眾人矚目。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到在金錢宮位的海王星影響，收到紅色炸彈，荷包要失血了。某些水瓶座會有很久沒聯絡的朋友突然找你，向你推銷保險或是直銷產品，覺得友情很廉價。

感情運方面，火星進入感情宮位，受到冥王星影響，情感對象情緒不穩定，使你生活感到恐懼。某些水瓶座和伴侶常常因為一些雞毛蒜皮的事情發生爭執，對他越來越沒耐性。

金錢運方面，土星與海王星持續待在金錢宮位，相位皆不良，經濟狀況越來越吃緊，不論怎麼節省，錢都不夠用。某些水瓶座被信任的人詐騙，損失大筆資金，對金錢會十分沒安全感。

雙魚座：

整體運勢

學業運方面，太陽在學業宮位行進，報告、研究、論文受到重視，會登上重要的期刊，或是課業成績亮眼。某些雙魚座則是在校園十分活躍，各種社團活動或是競賽會找你代表參加。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，目前承接光鮮亮麗的案件，在職場受到矚目。然而金星受到在家宅宮位的木星影響，某些雙魚座目前是處在遠端工作的狀態，每天生活會比較散漫。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入健康宮位，有太多雜事要奔波處理，體力的消耗劇烈，每天都感到十分疲累，這段時間需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，不要過度消耗體能，容易造成某些器官發炎，甚至會需要動手術治療。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到在志業宮位的金星影響，因為每天都過於忙碌，居住環境都沒時間好好打掃。某些雙魚座會需要購買新居或搬家，但會發現房價貴到不合理，找不到適合的物件。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到水星影響，交通工具故障頻頻，維修費用驚人，駕駛車輛當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路，或是搭乘大眾運輸系統，都要當心突發事件受傷，這段時間需特別注意交通安全。

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