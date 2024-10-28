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威力彩上看6.3億！命理師曝「6面相易中獎」 蒜頭鼻快試手氣

聯合新聞網／ 綜合報導
威力彩示意圖。 聯合報系資料照
威力彩示意圖。 聯合報系資料照

威力彩連續25期槓龜，目前頭獎獎金已上看6.3億，將在今（28日）晚開出。研究塔羅的小孟老師在臉書上分享六種中獎面相，包括圓臉、蒜頭鼻的民眾，不妨試試手氣。

小孟老師在臉書發文指出，具備以下面相特徵的人，或許能在此次開獎中獲得大獎：

一、圓型臉

圓臉的人象徵銅錢，靈感較多。

二、小眼睛

這類人往往判斷力強，能夠更好地尋找合適的投資組合，增加財運

三、長眉

長眉的人會有永續不饒的精神，不會因為沒中就放棄，會不斷努力，自然財運也較多。

四、蒜頭鼻

鼻子在面相學中象徵財庫，蒜頭鼻越大者，財運越佳，且有機會獲得意外之財。

五、大嘴配大耳垂

口福運強，能吃到八方財，大耳垂表示能聽見貴人指引，也象徵福報很強，累世積福，會有大財進來。

六、鼻孔大搭配額頭高

鼻孔的大小象徵著財庫的富裕程度，而又高又明亮的額頭，則預示著金錢運勢的良好前景。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩 財運 頭獎

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