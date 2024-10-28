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唐綺陽星座運勢週報：射手小心第三者 獅子事業收穫滿滿

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報10/28-11/3】

星象影響：太陽在天蠍、火星衝刺、水天對分、水星衝刺

太陽已進天蠍，眾人關注巨額金錢、理財、富豪及性相關話題。火星巨蟹衝刺，易影響情緒起伏，當心火災及刀火燙傷。週四起水天對分，小心溝通、留意言詞，慎防心直口快而擦槍走火，影響到人際關係。水星天蠍衝刺，想要深入溝通，說話容易尖銳難聽或有陰謀論，學習轉念思考，把話直白講開，有助於在關係中展開新局面。

12星座個別影響：

金牛：易鑽牛角尖而止步不前；感情想法固執，難以溝通

處女：需花心思研究各項真實性；感情需細心觀察對方暗示

射手：太過拼命需留意身體健康；感情小心第三者出現

雙魚：正向思考有柳暗花明的機會；感情透過爭執能深入溝通

雙子：海外工作緣旺很興奮；感情有聚少離多情況

天秤：僵局死而返生，拿回掌控；感情上是求和好時機

天蠍：延遲的工作進度趕緊補齊；感情多行動別懶散

水瓶：非戰之罪，大環境狀況多；感情互不相讓而停滯

牡羊：事業嘗試新作法有驚喜效果；感情建議大膽主動

巨蟹：工作有女性主管帶動；感情可與對方分享工作成就

獅子：事業收穫滿滿別掉以輕心；感情中的誠意比較重要

魔羯：事業有遠景及未來規劃；感情亦重視長遠可能性

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

唐綺陽 星座運勢 溝通 火星

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