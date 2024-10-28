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威力彩上看6.3億…本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「珍惜機會」：有滿滿財富

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人多注意服務態度，就能讓錢財滾滾而來，有人則是天外飛來一筆橫財，得到老天爺的賞賜，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬羊

工廠作業員的工作幾乎如出一轍，每日重複同樣的內容，面對大同小異的問題，這樣的工作確實容易令人感到疲乏，本周依然會是如此，但是卻有一些新契機，所處的工作部門可能會有調動的計畫，請你好好表現，只要不犯錯誤，就有機會讓你向上升遷，提升職等薪資。

第四名：血型AB型+生肖屬牛

人文藝術豐富了現代人的生活，也成為了一種另類的心靈調劑，如果你是街頭藝人，能夠展現好歌喉或是新奇有趣的表演，本周請你要好好把握，因為這段時間的你，特別具有吸引力，能夠讓許多人停下腳步，觀看你的表演，多努力展現自己，除了可以獲得更多小費，也能打響知名度。

第三名：血型B型+生肖屬雞

民以食為天，現代人不僅要求要吃飽，更希望能夠吃好，如果你是餐廳的經營者，特別是火鍋店的店家，本周的財運相當不錯，在這段時間裡，將會接到許多客人的訂位，讓你可以事先做好準備，而你只需要注意員工的服務態度，就能讓錢財滾滾而來，同時得到客人的青睞。

第二名：血型O型+生肖屬龍

都說天上不會掉下餡餅，但如果好運來時，擋都檔不住，如果你是從事資源回收的業者，本周將有想都想不到的意外驚喜，在這段時間裡，多注意回收物品，其中可能會有價值貴重的飾品，讓你天外飛來一筆橫財，只要經過報案程序後，很有機會就能夠得到老天爺的賞賜。

第一名：血型B型+生肖屬馬

人生如戲，戲如人生，如果你是從事演藝的工作者，特別是戲劇演員，本周將有機會遇到伯樂，在這段時間裡，可以多透過各種管道試鏡，多和相關人員接觸，就有機會得到賞識，獲得一張戲劇合約，請你一定要好好珍惜這次機會，能讓未來充滿無限可能，同時也會帶來滿滿的財富。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

人生 服務態度 生肖 血型

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