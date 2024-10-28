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11月運勢大開！5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
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12生肖每一年、每個月的運勢都會改變，在不一樣的月份中，有幾個生肖的運勢會特別強勁，讓人無法抵擋。「搜狐網」列出了11月份中有5大生肖運勢超強盛，健康、財運、感情都會有好的表現。

第五名：龍

11月屬龍人整體運勢比較平淡，需要維持積極主動的情緒和穩健的心態，事業方面，或許會有些機會出現，要更用心地去工作並且掌握機會。財運方面要多加關注，盡可能減少投資風險。感情上面要維持誠實和專情的心態，防止錯過良緣。健康狀況較好，沒有很大的事情。

第四名：兔

11月屬兔人整體運勢比較穩定，但也會有些考驗和風險存在，需要維持警惕性和堅毅。事業方面有機會獲得突破性進展，但還是要更多努力。感情方面會有新的成果，已婚人士或許會和對象關係更進一步。

第三名：虎

11月屬虎人的命運總體較為穩定，但仍注意事項不要太冒險。感情方面會有一些起伏，需要多重視相互之間的信賴與領悟。職場方面會有許多機會，需要更主動爭取。身體狀況非常好，要留意飲食搭配和睡眠品質，防止不必要的負擔。

第二名：牛

11月屬牛人或許會遭遇到某些考驗和機會，但總體是比較順暢的。事業方面或許會有更多機會出現，需要維持耐心和清淨。財產方面有所收益，但不適合過度貪婪，要合理分配自己的財務。感情上面會有更多的發展機會，單身男女或許可以遇到適合的人，但感情問題要慎重。

第一名：鼠

11月屬鼠人整體運勢相對良好，特別是財運方面，可能會有個很好的表現。事業上會有更多機會，有益於團隊合作。感情部分，有更多的交流和溝通，和對象能互相理解、共同發展。身體狀況較好，情緒暢快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

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