殺破狼週運勢／天秤座有意外新收入 3星座當心「血光之災」

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會有新的被動收益來源，每個月穩定進帳，對改善經濟狀況不無小補。有投資習慣的白羊座，可重新佈局理財規劃。新月期間，可許下與財務、債務、投資有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，金星持續在遠行宮位行進，會選擇團費較貴，食宿與交通票券較高級的旅遊團，到想去的地區深度旅遊。但金星受到木星影響，對於同團的旅客或服務人員較為挑剔，覺得有些人的存在打壞自己旅行的品質。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到家宅宮位的火星影響，主管喜怒無常，職場氣氛詭譎，對於工作產生厭煩感。某些白羊座家庭與工作兩頭燒，每天都很勞累。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，水星本週尚停留在疾厄宮位，容易著涼感冒或受到病毒感染，引發呼吸系統的疾病，並要注意心血管方面的問題。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人互訴衷曲，雙方決定交往。單身的金牛座，會對某個人產生好感，陷入戀愛狀態中。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，受到木星影響，手頭十分寬裕，會趁著週年慶或是各種促銷活動，購買到物超所值的東西，荷包雖然大失血，但心裡很滿足。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，外出依然要小心駕駛，遇到行車糾紛的機率較高，或是很容易被開罰單，不論走路或是搭乘大眾運輸系統很容易因為他人的冒失導致受傷，這段時間需特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到在財務宮位的金星影響，會接到很久不見的朋友寄來的紅色炸彈，荷包要失血了。某些金牛座與人發生財務方面的糾紛，和對方撕破臉。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會轉換到新的單位，或是承接新的案件，或是辦公空間整修過後，職場整體氛圍煥然一新。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，情感對象會對你較為體貼，甚至過度保護，金星受到在命宮的木星影響，自己會希望不要太過依附在情感對象身上，卻很容易被對方霸道的溫柔所俘虜。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到在財務宮位的冥王星影響，預期之外的支出太多，使得你不得不舉債度日。某些雙子座則是將太多資金投入投資市場，嚴重虧損，資產大幅縮水。

健康運方面，新月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，或是飲食不正常，腸胃不適。水星本週尚停留在健康宮位，容易著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道發炎、不斷咳嗽。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、娛樂宮位，會對某個人產生好感，每天看到對方都很快樂。某些巨蟹座則是煞到某個明星，天天在追逐偶像的動態，感覺像在戀愛。新月期間，可許下與戀愛、追星相關的願望，可獲得新月的祝福。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，雖然承接了光鮮亮麗的職務，不過最近需要執行的事務很少，覺得很悠閒。金星受到在精神宮位的木星影響，某些巨蟹座身體微恙，每天上班的精神都不太好。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，每天因為過度忙碌，體力嚴重消耗，同時要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，某些器官不斷地發炎，身體極為不適。金星持續在健康宮位行進，當心著涼感冒，喉嚨發炎、失聲。

學業運方面，在學業宮位的海王星與土星相位皆不良，儘管進入了有名的學校攻讀學位，許多疑惑卻無人能解，同時感覺不斷被指導者壓榨、利用，會思考是否需要繼續升學。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會購置新的家電或傢俱，生活煥然一新，需要搬家的獅子座，會找到不錯的物件，並很快地搬進新居。新月期間，可許下與家宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，桃花十分旺盛的時期，會有許多人對你表達好感。然而金星同時也受到木星的影響，有些獅子座明明有了公開穩定的對象，還被人不斷示愛，需當心被爛桃花纏上。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到水星影響，工作常常需要出差或是跑外務，在外奔波，較為操勞。某些獅子座則會因為說錯話，得罪上司或是重要客戶，造成業務上的麻煩。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到金星影響，會接觸許多社會地位較為特殊的人士，這些人也很願意與你往來，然而木星受到金星影響，要當心對方接近自己的目的並不純粹。

處女座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始學習一個新的知識或技術，並找到優秀的指導者教導。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星持續停留在志業宮位，目前的業務進行順利，在職場成為十分受矚目的人物。某些處女座則是進入較為龐大的組織服務，然而木星受到金星影響，職務看似光鮮亮麗，工作內容卻很無聊，覺得每天在虛度光陰。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的土星影響，喜歡的人跟別人比較要好，會產生嫉妒心，對他發脾氣。某些處女座則要當心遇到恐怖情人追求，經常出沒在你生活週遭，有些行為令你覺得害怕。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到冥王星影響，朋友過度干涉自己的情感問題，不太舒服，甚至因此引發爭執。某些處女座因為過度介入他人的情感關係，公親變事主，覺得很倒霉。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會多兼一份副業，增加收入，或是有新的收入來源，生活會比較富裕。新月期間，可許下與金錢、物質生活相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

面試運、考試運方面，金星在面試、考試宮位，面試新工作十分順利，很快就會拿到錄取通知。然而金星受到木星與土星影響，進入新單位後，會發現自己接了一個屎缺。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，受到冥王星影響，工作壓力過大，對主管感到不滿，甚至因此引發衝突。某些天秤座，業務量過大，每天都十分忙碌，感到勞累。

健康運方面，土星與海王星持續停留在健康宮位，天王星持續在疾厄宮位行進，免疫系統不佳，長時間受到慢性疾病困擾，感到久病厭世。某些天秤座則是經常有些地方感到不適，當心是重大疾病的前兆。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，可以開始擬定新的工作計畫，或是把生活的秩序重新打理好。新月期間，可許下任何願望，都能獲得良好的能量幫助，事物有所進展。

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，手上有餘裕的儲蓄，可以購買許多奢侈品，但金星同時受到木星與土星的影響，有許多金錢其實都浪費在無意義的事物上，買了很多東西，內心依然感到空虛。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星影響，外出駕駛車輛，當心與人發生行車糾紛，收到罰單的機率較高。遠行時行李容易遺失，或受困在某個區域動彈不得。這段期間需特別注意交通安全。

感情運方面，土星與海王星停留在戀愛宮位，相位皆不良，與喜歡的人關係一直無法確認，覺得自己很委屈。某些天蠍座則是陷在失戀的痛苦中，一直無法釋懷。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時金星在命宮行進，與喜歡的人心有靈犀，不需要過多的言語都能了解彼此的心意。新月期間可許下與情感、靈性、靈魂伴侶相關的願望，會得新月的能量祝福。

人際關係方面，金星持續在命宮行進，會有許多人對你表現友善，或是表達好感，同時交到許多新朋友。但由於金星受到在夥伴、伴侶宮位的木星影響，別因此忽略了伴侶也需要你的陪伴。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星受到冥王星影響，會因為違反某些規定，遭受大額的罰鍰，財庫見底。有投資習慣的射手座，因為交易市場不穩定，資產不斷虧蝕，必須設下停損機制，否則將血本無歸。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，受到冥王星影響，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，身體虛弱，大小病痛不斷，這段時間需特別注意身體保養，以及人身安全。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個新的團體，認識許多志同道合的朋友，並得到許多貴人的幫助。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星持續停留在工作宮位，在一個大型的組織擔任重要的職務。然而木星受到金星的影響，會對於工作內容十分挑剔，麻煩的工作會盡量避免接觸。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在人際關係宮位行進的水星影響，陷入週遭的人難以接受的戀情中，許多閒言閒語使得兩人關係不容見光。某些摩羯座的戀情有第三者介入，情感關係面臨考驗。

溝通運方面，土星與海王星持續影響著溝通宮位，會和許多不講理的人溝通困難，感到頭痛。同時，明知某些人說的是謊言，卻還要忍受他們一直胡說八道，必須要在適當的時候戳破對方，卻可能會因此得罪一些人。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會開始一個新的業務或是職務，某些水瓶座則是到新的職場開始工作，新月期間，可許下與工作、事業、成就、業務......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約不斷，在一些社交場合中會有陌生人表達好感，甚至受到追求，但由於金星受到在戀愛宮位的木星影響，當心被爛桃花纏上。

本週須注意的部分

感情運方面，木星持續停留在戀愛宮位，這段時間會是桃花盛開的時期，會有許多追求者出現，然而木星受到在人際關係宮位的金星影響，當心被已婚人士劈腿，或是容易捲入三角糾紛中。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，受到在精神宮位的冥王星影響，工作壓力較大，每天都感到疲倦，睡眠狀況卻不理想，經常失眠或做惡夢，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需注意身體健康與人身安全。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會有一個遠行計畫，到海外旅行，或是工作所需，需要出差、外派，年輕的雙魚座會想嘗試在異國打工渡假、交換學生或留學，新月期間，可許下有關遠行方面的願望，會獲得新月能量庇佑。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，目前正執行一個光鮮亮麗的任務，可能會與名人合作，被許多人羨慕。但由於金星受到木星影響，不斷配合客戶需求，卻可能造成自己的困擾，服務他人要適可而止。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在人際關係宮位的冥王星影響，喜歡的人對朋友比對自己還大方、體貼，容易因此吃醋吵架。某些雙魚座則是有第三者介入戀情中，雙方因此經常發生爭執。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到水星影響，交通工具故障頻頻，維修費用驚人，駕駛車輛當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路，或是搭乘大眾運輸系統，都要當心突發事件受傷，這段時間需特別注意交通安全。

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