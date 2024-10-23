快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

聽新聞
0:00 / 0:00

3生肖一戀愛就變身！屬兔從「木頭」化身情話王子 擅長看臉色

聯合新聞網／ 綜合報導
三生肖的男性一旦陷入愛情，將立刻化身為「情話王子」。 示意圖／ingimage
三生肖的男性一旦陷入愛情，將立刻化身為「情話王子」。 示意圖／ingimage

有些男性在沒有談戀愛之前，因為表現木訥、對感情意識遲鈍，被稱為「木頭」，然而《搜狐》指出，3種生肖的男性一旦陷入愛情，將立刻化身為「情話王子」，讓人心動不已！

第一名：生肖牛－穩重中的浪漫驚喜

屬牛的男生通常性格慢熟，不會輕易陷入愛情，但一旦認定了對象，便會全心全意投入，透過生活中的小事，用實際行動證明自己的真心。比如說，會在不經意間的時間給小驚喜，準備一頓豐盛的晚餐、在生日時偷偷挑好特別的禮物等等。

第二名：生肖兔－溫柔細膩的情話大師

屬兔的男性給人的第一印象通常是溫柔而細膩，但在戀愛後，將會搖身一變成為「情話大師」，每天都讓另一半沉浸在甜蜜的幸福中。屬兔者心思細膩，善於觀察，能第一時間發現伴侶的情緒變化，並且默默陪伴，給予堅固的支持。

第三名：生肖羊－溫柔體貼的情話暖男

屬羊的男性總是給人溫文儒雅的感覺，戀愛後更是情話暖男，非常注重伴侶身上的細節，總能敏銳地察覺到對方的需求。當伴侶生病時，他們會默默照顧，比如熬一碗熱湯，給對方安慰，讓人感受到滿滿愛意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

兩性關係 另一半 戀愛 生肖

延伸閱讀

捲土重來？大型夾娃娃機店越開越多 過來人揭暗黑真相：賺翻了

月付逾4萬住養老院！7旬婦1個月後急求救 女兒見可怕1幕心碎

曾被逐出選手村…前奧運國手轉戰成人平台 情趣娃娃公司找上門

高中升學有多拚？補習班凌晨3點大排長龍只為「搶位」 過來人：比15年前誇張

相關新聞

霜降後4大生肖旺旺來！屬龍財運逆轉 1類人迎「財氣爆發期」

今（23日）進入霜降節氣，是秋季最後一個節氣，《搜狐》指出，四大生肖將迎來好運，包括屬鼠、牛、兔、龍的朋友，不只財運亨通，事業亦有望蒸蒸日上。

3生肖一戀愛就變身！屬兔從「木頭」化身情話王子 擅長看臉色

有些男性在沒有談戀愛之前，因為表現木訥、對感情意識遲鈍，被稱為「木頭」，然而《搜狐》指出，三生肖的男性一旦陷入愛情，將立刻化身為「情話王子」，讓人心動不已！

4組星座天生死對頭！雙子魔羯別當同事、射手和「這星座」相看兩厭

每個星座都有不同的人格特質，有些星座組合就是很容易互看不順眼，彼此矛盾衝突多，甚至有些星座組合會「不打不相識」。快看看你的星座天敵又是誰呢？

霜降到！ 命理師：7生肖「好運降臨」 能享受大紅大紫滋味

今(23)日霜降，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，未來16天容易因競爭、對立、爭勝負、錢財或家宅問題發生衝突，要特別注意。但也有7個生肖不畏霜降時節濕冷之氣增強，反而財名「雙降」，享受大紅大紫的滋味，包括屬龍、羊、雞、蛇、牛、鼠、兔等都能在霜降時節好運報到。

威力彩連24槓…明晚頭獎上看5.8億！4個「身分證尾數」有偏財快去買

威力彩連續24期槓龜，目前頭獎已經上看5.8億元，明(24)日要開獎，希望你是那個幸運兒。清水孟國際塔羅小孟老師臉書指出，身分證4種尾數的人偏財運驚人，有機會中大獎。

每日星座運勢／雙子多方面考慮問題 獲人緣增助力

2024-10-23牡羊座短評：切忌將對方的缺點常掛嘴邊。【整體運】常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。