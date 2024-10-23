4組星座天生死對頭！雙子魔羯別當同事、射手和「這星座」相看兩厭

每個星座都有不同的人格特質，有些星座組合就是很容易互看不順眼，彼此矛盾衝突多，甚至有些星座組合會「不打不相識」。快看看你的星座天敵又是誰呢？

雙子座Vs.魔羯座／千萬別當同事

雙子座做事方式比較即興，魔羯座喜歡有規劃

尤其在工作上的表現，魔羯座總是希望按部就班

但雙子座的工作態度有點漫不經心

兩者容易有所矛盾，在工作上超不合的表現

尤其當雙子座是上司

而魔羯座需要聽從雙子座的指引，會讓魔羯座徹底崩潰

處女座Vs.雙魚座／理智槓上感性

兩者雖然有時會互相吸引，但同時相互容易不合

在於兩人面對情緒的態度有明顯不同的地方

雙魚座喜歡大鳴大放，處女座會壓抑自己的情緒

當兩人在處理事情時，一個感情用事，另一個理智級的解決問題

處女座最看不慣雙魚座的慵懶

雙魚座也看不慣處女座的一臉認真

金牛座Vs.射手座／你腦子進水嗎

在對事情的看法上兩人容易出現分歧

金牛座很多事情都比較優柔寡斷

射手座比較會分析事情

當金牛座做出一些決定是射手座無法理解時，

兩人會容易出現相互看不順眼的情況

當金牛座，與射手座不熟悉的時候，更容易出現這種情況

金牛座會認為射手座看法有點冷酷無情

讓兩人之間的矛盾更為加深

白羊座Vs.巨蟹座／急驚風、慢郎中

白羊座非常直接，可以有很好的交流

但巨蟹座有時顯得反應很慢

巨蟹座會認為白羊座有時過於衝動，有點不顧及別人的感受

白羊座也會認為巨蟹座有點悲觀，做什麼事都做不出決定

容易激起雙方的爭執

甚至在一開始就容易看對方不順眼

無法認為彼此作出的行為

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