霜降是秋季的最後一個節氣（陽曆2024年10月23日），標誌著深秋的到來，氣溫驟降，露水凝霜。這段時間，白天明顯縮短，氣候逐漸變得寒冷，許多植物開始凋零，動物們也開始準備過冬。古人認為霜降是萬物收斂的時期，象徵著一年的耕作即將告一段落，這時也是一年中養生保健的關鍵期，適合調整生活作息，增強身心抵抗力。

霜降大運轉！這3個生肖注定爆發好運，快用這些妙招接住福氣(圖片來源：科技紫微網)

第一招：吃柿子解厄開運法

霜降時節有吃柿子的傳統，這源於朱元璋幼年時，在霜降期間靠柿子撿回一命的故事。霜降吃柿子不僅象徵著驅災解厄，還能助長健康與好運。柿子富含維生素，有助於提升免疫力，同時也代表著消除生活中的阻礙，讓你在霜降之後的運勢更加順暢。這個簡單的吃柿子儀式，能幫助你在轉季之際保持運氣持續旺盛。

第二招：七朵紅花斬小人法

若近期感到被小人纏身或糾纏於官司，霜降是斬除小人的好時機。可以在家中擺放七朵豔紅色的鮮花，最好是帶刺的紅玫瑰，這不僅能象徵性地斬斷小人，還能提升你的事業運。將這束紅花放在透明的花瓶裡，擺設在家中的正中央位置，能有效阻擋外來的干擾與負面能量，保護你在霜降後的事業與運勢。

第三招：點燈增財招桃花法

霜降期間，可以在家中的西北方位點上一盞燈，讓這盞燈持續點亮一整天，以此來招來財氣與貴人運。此法特別適合想要提升財運與工作機會的人。而若想提升桃花運或人際關係，可以在家中南方放一個空的紅包袋，這象徵著吸引好運與美好的感情，為生活帶來更多的甜蜜與幸福感。

哪些生肖在霜降前後轉運

生肖牛

霜降節氣為生肖牛帶來了穩定的進步與成長。工作方面，你將感受到事業發展的節奏更加穩定，特別是在專案與合作方面，將能看到具體的成果。財運也隨著努力漸漸上升，建議你持續專注於現有的工作與投資，霜降後將會有更多的回報。

生肖猴

對生肖猴來說，霜降是突破自我限制的時期。你可能會發現新的發展機會，特別是那些過去沒考慮過的領域，不妨勇敢嘗試。在人際關係方面，也會有新的貴人出現，為你帶來意外的支持，運勢將明顯提升。

生肖雞

霜降對於生肖雞來說是迎來事業和財運轉機的好時機。這段期間你可能會遇到投資或創業的好機會，適合勇敢把握，霜降後將看到不錯的收益。感情上，單身的生肖雞也有機會遇到讓你心動的對象，桃花運旺盛。

【延伸閱讀】

【情侶合盤】跟他適合走一輩子嗎？

紫微算一生財富，預測你的聚財時機！

【科技紫微網 】