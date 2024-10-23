霜降到！ 命理師：7生肖「好運降臨」 能享受大紅大紫滋味

今(23)日霜降，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，未來16天容易因競爭、對立、爭勝負、錢財或家宅問題發生衝突，要特別注意。但也有7個生肖不畏霜降時節濕冷之氣增強，反而財名「雙降」，享受大紅大紫的滋味，包括屬龍、羊、雞、蛇、牛、鼠、兔等都能在霜降時節好運報到。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(10/23至11/07)運勢最強 7生肖，分別是：

Top7 ：兔

屬兔的朋友，在這段期間與另一半、客人、合夥人互為雙貴人，雖然在工作上有難度，難以達到平衡，但只要花點時間，終究會有結果，千萬別著急，靜待最佳時機便是。在國外、外地工作或從事網路、高等教育者，好運還是相隨。

Top6 ：鼠

屬鼠的朋友，在這段時間第六感超強，容易走在趨勢內又能得到社會的認可，可以將多年的經驗與努力好好的發揮。尤其在國外、外地或網路、高等教育領域，有大紅大紫的機會，相對的財富也將有所提升。

Top5 ：牛

屬牛的朋友，在這段時間很多事需要暗地進行與溝通，只要能搭上大環境的趨勢，就可以增加財運與事業運，人氣爆棚，除了享有名聲外，財富也會水漲船高，但溝通時要謹慎，才不會有負面影響。

Top4 ：蛇

屬蛇的朋友，在這段時間可以多與團體或朋友聚會交流，在外地、國外或高等教育領域，特別有貴人相助。建議提升自己的名聲、增加名氣，財運、事業運也會因此而暢旺。

Top3 ：雞

屬雞的朋友，這段時間莫名的幸運，工作運和財運佳，靠說話就能成功，但需要把以前的努力所累積的經驗好好地展現出來，同時凡事親力親為，才能受到大家的支持與喜愛。

Top2 ：羊

屬羊的朋友，在這段時間有神明保佑，家庭給予的關注度升高，並且會有人想投資你，財運很旺，但也要小心合夥人容易有意想不到的變化，事業上需要好好的溝通跟規劃，才不會造成不必要麻煩與衝突。

Top1 ：龍

屬龍的朋友，在這段時間人氣、名氣雙漲，受人矚目，有被投資的可能，事業運、財運極佳，但小心會有思想溝通的落差而讓計畫有所變化或調整，成功的關鍵在於溝通與行銷，只要善用好這兩大利器，大發利市。

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