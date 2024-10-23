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威力彩連24槓…明晚頭獎上看5.8億！4個「身分證尾數」有偏財快去買
威力彩連續24期槓龜，目前頭獎已經上看5.8億元，明(24)日要開獎，希望你是那個幸運兒。清水孟國際塔羅小孟老師臉書指出，身分證4種尾數的人偏財運驚人，有機會中大獎。
身分證尾數有「0」、「5」、「8」、「9」有機會中大獎，尾數8為中國人說的「發」，同時倒過來看也是無限大「∞」符號，代表有無限財運與財氣。「請勿過度迷信，命中有福報再搭配老師所說，就會中大獎。」
身分證尾數0：
0為圓圈也代表圓滿，0也為宇宙起點，因此有接通宇宙能量的數字，此數有偏財運，建議10月24日前將身份證置放在門口打開45度角的地方代表財位，能提升中獎機率。
身分證尾數5：
5為5路財神，因此尾數5為財神數字，建議身份證上有5這個數字的人，10月24日前後早晚都要各喝5口水，能提升自身財氣。
身份證尾數8：
尾數8，尾數八為中國人說的「發」，同時倒過來看也是無限大「∞」符號，代表有無限財運與財氣，建議10月24日前可以在包包或皮夾放上蝴蝶結，再將身份證置於皮夾或包包代表雙層無限大，能擴張財氣。
身份證尾數9：
尾數9為陽氣最大之數，因為9為最大單數，同時也是最吉利的數字，9也代表長長久久，財氣將會長長久久，建議10月24日前可以找9個小竹籤綁起來，再放入平常放身份證的地方，就能將財氣留在身邊。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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