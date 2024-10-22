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4星座年底大翻身…準備轉運！巨蟹別內耗、射手抓機會

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/ingimage
圖為示意圖。圖/ingimage

馬上就年底了，搜狐網分享有幾個星座之前不順，但「危機就是轉機」，年底可望大翻身，迎來轉運契機，添財添福越來越幸運。

射手座／霉運退散 抓住機會

射手座們迎來極佳的財富機會，因為自身的付出和努力，射手座變得越來越好，同樣你們也會在逆境中收獲新的驚喜，冥王星換座和水逆的開始，射手只要堅定自信，會有新的轉機和財富機會。

守護星木星逆行，可能會讓射手有點綁手綁腳，但是只要願意抓住眼前的機會，仍有可能乘風飛翔，大展身手。

轉運指南：保持低調，做自己擅長的事情，不要過度敏感

巨蟹座／拒絕內耗 迎接好運

巨蟹座要保持一定的理性，去做自己擅長的事情，一切會因為自身的付出和努力，變得更加順遂，巨蟹過去的努力被看見，年底也獲得很多好機會，。

巨蟹是有能力的人，但是要注意謹慎行事，做事說話都要講究邏輯章法，年底水逆退散，木星順行換座之後就是巨蟹座的翻身之時。

轉運指南：保持一定的理性，用頭腦做事，而不是憑感覺

水瓶座／學會變通 準備翻身

年底開始，水瓶座要迎向新生活了，在冥王星換座，天王星順行的時運中，水瓶座要保持一定的理性，去做自己擅長的事情，不要被周圍人的情緒影響，也不要被他人帶偏節奏，保持穩定就是當下重點。

水瓶座之前時運欠佳，但年底將迎來極佳的財富和機運，甚至可能出現極好的工作機會。對於正在想跳槽或者是換行業的水瓶座們來說，一定要好好珍惜年底的翻身時機，堅定自信去做，那麽就會收獲新的機會，也會有看見新的發展趨勢。

轉運指南：時運正好，機會難求，珍惜每一次的翻身時機和好運時機

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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